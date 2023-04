Ukraine-Invasion Tag 421 Wo die Wagner-Gruppe nach Waffen suchte 

In den geleakten US-Dokumenten zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine war auch der Name der Söldnergruppe Wagner aufgetaucht. Dabei ging es um den Machtkampf innerhalb des russischen Sicherheitsapparates (hier mehr dazu). Die „Financial Times“ berichtet nun erneut über Wagner im Zusammenhang mit dem Leak. Diesmal geht es aber um Waffenlieferungen – und entsprechende Anfragen (Quelle hier).

Wie die US-Zeitung berichtet, soll die Wagner-Gruppe nämlich von China Waffenlieferungen erbeten haben. Allerdings sollen die Söldner mit der Anfrage abgeblitzt sein. Geschehen soll dies Anfang 2023 sein, es sei um Munition und Ausrüstung gegangen, heißt es in dem Bericht.

Bis Anfang Januar habe China aber keinerlei Kontakt zu Wagner diesbezüglich gehabt und eben auch keine Waffen geschickt. Interessant ist die Anfrage deshalb, weil die USA zuletzt behauptet hatten, China würde Russland Waffen für den Krieg liefern wollen – was Peking erwartungsgemäß dementierte.

In dem Dokument sind laut der „Financial Times“ aber auch andere Länder aufgelistet, in denen Wagner mit ähnlichen Anfragen erfolgreicher gewesen sein soll. So soll Belarus „bereits 50 Prozent der nicht näher bezeichneten, versprochenen Waffen“ geliefert und Wagner angeboten haben, 300.000 Granatwerfer vom Typ VOG-17 zu schicken. Außerdem soll Wagner demnach sechs weitere Granatwerfer und Granaten in Syrien gekauft haben.

Das Dokument soll zudem Angaben über Versuche Wagners, in der Türkei an Waffen zu kommen, enthalten. So soll Wagner Mitglieder nach Ankara geschickt haben, um Drohnen, elektronische Kampfsysteme oder auch Haubitzen zu kaufen. Die türkischen Kontakte hätten den Söldnern aber mitgeteilt, dass sie einige der geforderten Waffen nicht exportieren könnten.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: