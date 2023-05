Ukraine-Invasion Tag 436 „In Moskau ist nichts mehr normal“

In einem sehenswerten Beitrag erzählt der Moskau-Korrespondent der BBC, Steve Rosenberg, vom Alltag in Moskau (zu sehen ist das Video hier). Auf den ersten Blick scheine alles normal, erzählt er, „aber eigentlich ist hier nichts normal“. Überall in der Stadt und sogar bei den Friseuren hängen Plakate, die für den Armeedienst werben. Mit den Rekruten sollen die massiven Verluste in der Ukraine ausgeglichen werden. Wie erfolgreich das ist, ist allerdings umstritten.

Ein weiteres Zeichen, dass die Stadt mittlerweile stark vom Krieg in der Ukraine geprägt ist: Der Rote Platz, auf dem am 9. Mai die Feiern zum Tag des Sieges über Nazi-Deutschland stattfinden, sei seit Ende April gesperrt, erklärt Rosenberg. „Das ist extrem ungewöhnlich und zeigt, wie nervös man ist.“ Nach den Drohnen-Explosionen auf einem der Kremldächer am Mittwoch war kurz spekuliert worden, ob die Feiern vielleicht sogar abgesagt werden. Wie Rosenberg berichtet, sollen sie unter strengen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. In manchen Regionen aber seien die Militärparaden aus Angst vor ukrainischen Angriffen abgesagt worden.

Am eindrücklichsten wird Rosenbergs kurzes Video aber bei seinem Besuch des Zentralmuseums des Großen Vaterländischen Krieges, das eigentlich dem Kampf gegen Nazi-Deutschland gewidmet ist. Inzwischen gibt es dort aber auch eine Abteilung, die den Krieg gegen die Ukraine zum Thema hat – und den Überfall auf das Nachbarland heroisiert und in direkte Verbindung mit dem Abwehrkampf gegen die Nazis stellt. Das Museum ist dem Sieg der Sowjetarmee gewidmet, die russische Armee ist allerdings weiter denn je von einem Sieg in der Ukraine entfernt.

