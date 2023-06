Ukraine-Invasion Tag 469 Was der Diebstahl von Landmaschinen in England mit dem Krieg zu tun hat

Der Diebstahl von Landmaschinen hat sich in England und Wales im ersten Quartal dieses Jahres verdreifacht. Wenn Sie sich fragen, was das mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat und ob Sie im falschen Newsletter gelandet sind... nein, sind Sie nicht. Denn der enorme Anstieg der Kriminalität in den ländlichen Gebieten Großbritanniens hat tatsächlich mit Russlands Überfall auf das Nachbarland zu tun.

Denn, da ist sich die britische Polizei sicher: Die Geräte landen am Ende über den Schwarzmarkt in Russland, um für Teile ausgeschlachtet zu werden. Landmaschinen werden seit Kriegsbeginn nicht mehr nach Russland exportiert, bei russischen Bauern werden in der Folge die Ersatzteile knapp.

Zwar fehlen der britischen Polizei letzte Hinweise, dass das Gerät wirklich nach Russland geht. Aber wie ein Sicherheitsbeamter sagt: „Wir wissen, wo wir Ausrüstung sichergestellt haben und wir sehen beim Gerät, das wir nicht abfangen können, dass es ohne Zweifel nach Osteuropa unterwegs ist.“

Eine britische Landwirtin beschreibt es gegenüber dem Nachrichtenportal „Politico“ wie folgt: „Es ist die schlimmste Situation, die ich je erlebt habe. Es ist buchstäblich wie eine Epidemie; nichts ist sicher, wo immer man es abstellt.“ (Quelle hier) Vor allem Bagger sind betroffen und GPS-Systeme, um zum Beispiel Felder zu vermessen. Die Technik wird dann mit Lastern von der Insel gebracht, wie Ermittlungen des britischen Zolls zeigen.