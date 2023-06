Ukraine-Invasion Tag 481 Harte Kämpfe um jedes Dorf – bisher kein ukrainischer Durchmarsch in Sicht

Nach Tagen mit einigen Erfolgen auf ukrainischer Seite ist es wieder etwas ruhiger geworden um die Offensive. Lediglich ein weiteres Dörfchen wurde offiziell über das Wochenende befreit. Pjatychatky heißt der Ort und er liegt südlich der Stadt Saporischschja, also ganz in der Nähe des Gebiets, wo die Ukrainer bei ihrer Gegenoffensive bisher die wohl größten Verluste hinnehmen mussten. Von dort stammen auch die Fotos der teilweise zerstörten Leopard- und US-Schützenpanzer am Beginn der Offensive.

Die Meldung vom Wochenende zeigt aber, dass die Ukrainer auch an diesem Teil der Front weiter gegen die russischen Linien pressen, die dort am stärksten ausgebaut sind. In den Medien war davor schon von einer Pause der Offensive die Rede, um die Strategie zu evaluieren. Wahrscheinlich ist eher, dass die Ukrainer auf entschiedene Gegenwehr stoßen.

Laut Berichten vom Wochenende bremsen unter anderem die Minenfelder und der russische Artilleriebeschuss die Ukrainer merklich in ihrem Vormarsch. Das gilt auch entlang des kleinen Flusses Mokri Yaly, rund 120 Kilometer östlich von Saporischschja, wo es bisher die größten Fortschritte für Kiew gab. Beobachter vom US-Think-Tank bescheinigen den Russen bisher lehrbuchhaftes militärisch-strategisches Verhalten in der Defensive. Wer also Chaos in den Schützengräben von Putins Truppen im Angesicht des ukrainischen Ansturms erwartet hat, sieht sich getäuscht.

Der Vormarsch für die Ukrainer bis an die Hauptverteidigungslinien der russischen Besatzer - an den meisten Teilen der Front im Süden sind es noch rund zehn Kilometer - könnte also noch einige Zeit dauern. Dann wird sich wohl auch entscheiden, wo die Militärführung in Kiew den Großteil der verbliebenen Truppen für die Gegenoffensive einsetzt; und wie stark der russische Verteidigungswall wirklich ist.

