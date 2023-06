Ukraine-Invasion Tag 482 Führt die Taktik des „Herausforderns und Zerstörens“ Kiew zum Erfolg?

Russische Truppen haben am Montag und Dienstag wohl einen massiven Gegenangriff auf das von den Ukrainern am Wochenende eroberte Dorf Pjatychatky begonnen. Der Ort liegt im südlichsten Teil der Front, nahe der Stadt Saporischschja. Dabei ist es Stand Dienstagnachmittag zu gravierenden Verlusten auf russischer Seite gekommen. In den sozialen Netzwerken war von der Zerstörung von mehr als 30 Panzern die Rede, gesichert ist durch Videoaufnahmen allerdings nur ein kleiner Teil dieser Verluste.

Außerdem starteten russische Truppen am Montag ganz im Nordosten der Front einen größeren Gegenangriff. Wahrscheinlich, um die Ukrainer dazu zu bringen, eigene Truppen vom Süden in den Norden zu verlegen. Aber auch diese Vorstöße blieben Stand Dienstagnachmittag ohne Erfolg.

Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar hatte am Montagabend von einer „schweren Lage“ und heftigen Kämpfen in der Ostukraine berichtet. Das russische Militär versuche bei Kupjansk im Gebiet Charkiw und bei Lyman im angrenzenden Luhansker Gebiet, die Initiative zurückzugewinnen, teilte sie mit.

Die Gegenangriffe von Moskaus Truppen könnten den Ukrainern sogar gelegen kommen. Der schottische Kriegsforscher Phillips O`Brien spricht von einer Strategie des „Herausforderns und Zerstörens“ auf Seiten der Ukrainer: Nach kleinen Gebietsgewinnen durch die Ukrainer gehen die Russen zum Gegenangriff über, bei dem ihre Truppen aufgerieben werden. Die Ukraine kann dann die nächste kleine Eroberung angehen.

O’Brien geht davon aus, „dass die Ukrainer das eine Weile machen müssen, bevor die russischen Streitkräfte so schwach sind, dass größere Vorstöße der Ukrainer möglich werden.“ Seine Einschätzung: „Je mehr der besten russischen Truppen die Ukraine jetzt zerstören kann, desto besser sind die Chancen für eine darauf folgende erfolgreiche Gegenoffensive.“

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: