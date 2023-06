Ukraine-Invasion Tag 484 Immer mehr Menschen in Kiew sind obdachlos

Durch die russischen Bombardierungen haben viele Menschen in der Ukraine ihr Hab und Gut verloren. Häuser wurden zerstört, Einwohner fliehen aus ihren Dörfern. Und so landen immer mehr Menschen in den großen Städten auf der Straße, wie der britische „Guardian“ jetzt berichtet (Quelle hier). Das führt auch zu Problemen bei Langzeitobdachlosen.

Laut der privaten Hilfsorganisation House of Mercy Kyiv seien vor der Corona-Pandemie rund 6000 Menschen in der Hauptstadt als obdachlos registriert gewesen, jetzt schätzt sie die Zahl auf rund 20.000, wobei die meisten seit Beginn des Krieges dazugekommen seien. Auch Helfer in Charkiw und Odessa berichten demnach von einem Anstieg.

Der 40-jährige Vadym und die 36-jährige Alona leben bereits seit fünf Jahren auf der Straße. Untergekommen sind sie in einem verlassenen Einkaufszentrum. Angesichts der Angriffe auf Kiew fühlen sie sich dort aber nicht mehr sicher. „Wir versuchen, uns bei Luftangriffen weit von den Gebäuden zu entfernen“, sagt Vadym. „Niemand hat es auf einen Park abgesehen“, aber dort seien sie völlig ungeschützt. Doch die beiden sagen, sie könnten nirgendwo anders hin, in die öffentlichen Notunterkünfte und U-Bahn-Stationen dürften sie nicht gehen.

Aber auch sonst sei das Leben auf der Straße schwieriger geworden. Denn da so viele Menschen inzwischen dort lebten, kämen die Helfer, die Lebensmittel verteilten, gar nicht mehr hinterher. Außerdem hätten sich einige Arbeitslose vor dem Krieg mit Gelegenheitsjobs auf Baustellen über Wasser gehalten, doch auch das sei weggebrochen. Nun bleibt ihnen nur eins: wertvolle Abfälle wie Glas und Papier zu sammeln – und dadurch wenigstens ein bisschen an Geld zu bekommen.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: