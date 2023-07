Ukraine-Invasion Tag 495 „Die Offensive wird sehr lange dauern und es wird sehr, sehr blutig“

Die ukrainische Offensive kommt nur langsam voran, langsamer jedenfalls als von manchem Beobachter, westlichen Politikern und Experten erwartet. Aber ist das wirklich eine Überraschung? Nein, sagen zwei, die sich mit der Materie auskennen. Der eine: US-Generalstabschef Mark Milley. Der andere: der niederländische Admiral Rob Bauer, seines Zeichens Vorsitzender des Nato-Militärausschusses, der obersten militärischen Instanz der Nato.

Hier die Einschätzung von Milley: „Die Ukrainer arbeiten sich stetig und zielstrebig durch sehr schwierige Minenfelder vor ... 500 Meter am Tag, 1000 Meter am Tag, 2000 Meter am Tag. Ich habe gesagt, dass das sechs, acht, zehn Wochen dauern wird und dass es sehr schwierig sein wird. Es wird sehr lange dauern und es wird sehr, sehr blutig werden. Und niemand sollte sich diesbezüglich irgendwelche Illusionen machen.“ (Quelle hier)

Hier die Einschätzung von Bauer: „Niemand sollte denken, dass das ein Spaziergang ist. Die Gegenoffensive ist schwierig. Wir haben im Zweiten Weltkrieg in der Normandie gesehen, dass es sieben, acht, neun Wochen dauerte, bis die Alliierten die Verteidigungslinien der Deutschen durchbrechen konnten. Es ist also keine Überraschung, dass es nicht schnell geht.“ Und weiter: Die ukrainischen Streitkräfte seien zu Recht vorsichtig, um hohe Verluste zu vermeiden, während sie nach Möglichkeiten für Durchbrüche suchten. „Es ist extrem schwierig, diese Art von Operation durchzuführen, und ich denke, die Art und Weise, wie sie es tun, ist genau richtig.“ (Quelle hier)

Das Fazit: Der Westen und die Ukrainer selbst brauchen Geduld. Wie der britische Militärhistoriker Lawrence Freedman mit Blick auf die ukrainischen Erfolge im vergangenen Jahr schrieb: „Erst geht es nur nach und nach voran und dann ganz plötzlich sehr schnell.“ (Quelle hier)

