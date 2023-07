Ukraine-Invasion Tag 498 Wo Russland seine Drohnen mithilfe des Iran produzieren könnte

Demnach soll Moskau ein Unternehmen namens „Albatross“, das auf Landwirtschaftstechnik spezialisiert war und sich in der Sonderwirtschaftszone Alabuga in der russischen Provinz Tatarstan befindet, für diese Zwecke umgerüstet haben. Die Zeitung führt mehrere Indizien dafür an, dass dort Drohnen für den Kriegseinsatz hergestellt werden könnten.

So hätten Experten festgestellt, dass für das Gewerbegebiet seit Oktober 2022 Dutzende von Stellenanzeigen veröffentlicht worden seien – für Positionen wie Designer oder Produktionsdirektor für unbemannte Fluggeräte. Bei manchen werde auch explizit eine Zusammenarbeit mit dem russischen Verteidigungsministerium erwähnt. Zudem seien seit April auch Anzeigen für Farsi-Dolmetscher geschaltet worden – unter anderem für Simultanübersetzungen oder die Übersetzung technischer Dokumente.

Im Juni habe das Weiße Haus zudem Satellitenaufnahmen von zwei Gebäuden aus dem Alabuga-Gebiet veröffentlicht und diese als Schlüssel einer erhöhten Drohnenproduktion in Russland ausgemacht. Ein Experte sagte der „Financial Times“: „Wenn Russland etwas Verborgenes mit dem Iran machen will, ist das ein vorteilhafter Standort. Er liegt an einem Fluss, der in die Wolga mündet, und man kann Teile per Schiff aus dem Iran dorthin bringen.“

Dass in der Fabrik aber Shahed-Drohnen, die vermehrt von Russland in der Ukraine verwendet wurden, hergestellt würden, dafür fanden die Zeitung und die dazu befragten Experten keine Anhaltspunkte. Fotos und Videos in russischen sozialen Netzwerken und lokalen Medien zeigten aber, dass im Januar an dem Standort mit der Produktion von Drohnen begonnen worden sei.

