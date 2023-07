Ukraine-Invasion Tag 502 Gebannt blickt die westliche Welt auf den Nato-Gipfel

Für zwei Tage kommen morgen die Bündnismitglieder der Nato im litauischen Vilnius zusammen. Im Zentrum des Gipfels steht der russische Angriffskrieg in der Ukraine – und die Frage, wie Kiew näher an das Militärbündnis herangeführt werden könnte. Aus diesem Anlass haben wir mal einen Blick in die internationale Presse geworfen, wie dort im Vorfeld der Nato-Gipfel eingeschätzt und kommentiert wird.

Die „Washington Post“ schreibt: „Was in Vilnius geschieht, könnte Europa auf den Weg zu dauerhaften Sicherheitsvereinbarungen für ein Jahrzehnt oder länger bringen – oder, wenn das von den USA geführte Bündnis keine ernsthafte Absicht und Stärke zeigt, zu neuen Kriegen führen, indem es dem Kreml zeigt, dass die Nato ein Papiertiger ist.“ Der Zeitpunkt für ein solches Treffen, sei aber ungünstig, denn die meisten der größten westlichen Volkswirtschaften kämpften mit einer drohenden oder tatsächlichen Rezession, die es schwer mache, an Verteidigungsausgaben zu denken.

Der britische „Telegraph“ kommentiert: „Die Balance, die gefunden werden muss, ist die Frage, ob eine ukrainische Mitgliedschaft eine Stärkung des Bündnisses gegen die russische Aggression oder eine Provokation darstellt. Und wenn es ein Zögern gibt, ist das ein Zeichen für eine geschwächte Entschlossenheit und ein stillschweigendes russisches Veto gegen die Mitgliedschaft in der Allianz in der Zukunft?“

Die konservative tschechische Zeitung „Lidove noviny“ schreibt: „Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat gesagt, dass sich alle Mitgliedstaaten einig seien, dass die Ukraine einmal dem Verteidigungsbündnis beitreten werde. Doch ist das wirklich so? Hat der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban darauf sein Ehrenwort gegeben? Tatsächlich ist zu erwarten, dass in Vilnius keine definitive Entscheidung in dieser Frage fallen wird. Denn auf dem Nato-Gipfel muss die Quadratur des Kreises gelingen: Einerseits will man der Ukraine zumindest irgendwelche Sicherheitsgarantien geben. Und andererseits will man nicht riskieren, dass der Westen in einen direkten Krieg mit Russland hineingezogen wird. Das ist keine triviale Aufgabe.“

Die belgische Zeitung „De Standaard“ meint: „Was aber, wenn der Konflikt zum Stillstand kommt, etwa entlang der Grenzen von 2014? Soll dann mit Blick auf Artikel 5 die Zusage einer Mitgliedschaft und damit die langfristige Sicherheitsgarantie für die Ukraine wieder für lange Zeit auf Eis gelegt werden?“

Und das „Wallstreet Journal“ kommentiert: „Der Gipfel diese Woche wird eine Chance für andere Regierungschefs sein, (Präsident Recep Tayyip) Erdogan daran zu erinnern, dass die Türkei von der Zugehörigkeit zum Bündnis profitiert, was mit der Verpflichtung einhergeht, ein Teamplayer zu sein. Die größere Frage betrifft die Ukraine nach dem Krieg. (...) Die Aussicht, der Nato beizutreten, würde Wolodymyr Selenskyj helfen, den Ukrainern einen ausgehandelten Frieden zu verkaufen und gleichzeitig die Abschreckung gegen Putin und Russlands nächsten Putin zu verstärken.“

