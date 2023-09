Ukraine-Invasion Tag 566 Abenteuerlicher Sturm auf Bohrtürme – mit vielen Nadelstichen zum ukrainischen Erfolg?

Es ist ein kleiner Erfolg, aber er reiht sich in mehrere ähnliche aktuelle Entwicklungen ein: Dem Geheimdienst der Ukraine ist es laut eigener Aussage und Analysen von Experten gelungen, mehrere Erdgas- und Ölplattformen nahe der Krimküste zurückzuerobern.

Die Infrastruktur, auch bekannt als die „Boyko-Türme“, spielten für Russland durchaus eine wichtige Rolle, waren auf ihnen unter anderem auch Radaranlagen installiert. Die überwachten die Gewässer und den Luftraum um die Krim. Russland ist nun also ein Stück blinder geworden, was ukrainische Aktivitäten in der Gegend angeht und damit verwundbarer für Angriffe ukrainischer Wasserdrohnen und Spezialkommandos, die sich in jüngster Zeit gehäuft haben.

Russland hatte die Plattformen schon 2015 besetzt, kurz nach der Annexion der Krim. Wie häufig begleitet der ukrainische Geheimdienst seine Aktion mit einer Prise Militärfolklore (siehe das Foto der Spezialkräfte auf einer der Plattformen unten). Neben der Eroberung der Radare und Hubschraubermunition wurde mit einer Boden-Luft-Rakete der Angriff eines russischen Kampfjets abgewehrt, wobei einer der Ukrainer über Bord des Schlauchboots ging. Er wurde nach 14 Stunden aus dem Wasser gerettet, das russische Flugzeug drehte angeblich beschädigt ab.

Die Eroberung der Plattformen ist ein weiterer kleiner Nadelstich im Kampf gegen Russland. Sie reiht sich ein in eine Strategie, Russland an vielen Abschnitten der Front so unter Druck zu setzen, dass Einheiten verteilt werden müssen – und eventuell an anderen Abschnitten fehlen.

So haben es die Ukrainer inzwischen geschafft, an zahlreichen Stellen des linken, also russisch besetzten, Dniproufers Brückenköpfe zu errichten. Von dort aus könnten die Ukrainer demnächst eine neue Front im Süden eröffnen oder zumindest die russischen Generäle zwingen, wertvolle Einheiten von anderen Frontabschnitten abzuziehen. Ein weiterer dieser Nadelstiche war die teilweise Rückeroberung des Dorfes Opytne am Wochenende. Es liegt nur wenige Kilometer vom strategisch wichtigen Flughafen der besetzten Stadt Donezk entfernt. Auch hier wird Russland zu Truppenbewegungen gezwungen. All das begrenzt das Truppenkontingent, das Russland an den stark umkämpften Abschnitten der Front einsetzen kann.

