Ukraine-Invasion Tag 635 30 Sekunden bleiben russischen Soldaten, wenn sie eine Drohne entdecken

Die Fronten in der Ukraine sind seit Wochen weitgehend festgefahren. Ein größerer Durchbruch der einen oder anderen Seite ist aktuell nicht zu erwarten. Auch, weil die Bodenverhältnisse zunehmend schlechter werden. Im Süden und Osten der Ukraine fiel in den vergangenen Tagen der erste Schnee, die Böden sind aufgeweicht.

Aber nicht nur das Wetter behindert das Fortkommen von Fahrzeugen oder Soldaten. Auch die Tatsache, dass kaum eine Bewegung an der Front vom Gegner unbemerkt bleibt, trägt dazu bei. Drohnen beider Seiten überwachen fast durchgängig jeden Abschnitt der Front. Überraschungsangriffe – außer bei starkem Wind und Regen, die das Steuern von Drohnen erschweren – sind beinahe unmöglich.

Wie sich das vor Ort auswirkt, beschreibt der polnische Militäranalyst Konrad Muzyka in seinem aktuellen Newsletter (Quelle hier). Muzyka ist gerade mit drei weiteren US- und europäischen Militärexperten von einem Ukraine-Besuch zurückgekehrt. Er beschreibt eines seiner Erlebnisse an der Front so: Entdecken ukrainische Drohnen eine russische Einheit nahe der Front, dauert es nur rund 30 Sekunden, bis sie von den Ukrainern unter Mörserbeschuss genommen wird. Dann folgt der Beschuss durch Streumunition nur einige Minuten später. Der Angriff ist damit meist schon vereitelt. Dasselbe gilt aber auch für die ukrainischen Vorstöße.

Helfen könnte den Ukrainern nur mehr und wirkungsvolleres Gerät, um die russischen Drohnen zu stören oder abzuschießen. An beidem fehlt es. Schlimmer noch: Die Russen haben sich laut den Ukrainern in diesem Bereich selbst in den vergangenen Monaten stark verbessert. Wahrscheinlich ist es, so schreibt Muzyka, dass Drohnen im kommenden Jahr eine noch größere Rolle spielen werden. Hunderttausende der Fluggeräte will die Ukraine 2024 produzieren. Aber weniger zur Überwachung der Frontlinie als für den Angriff auf russische Ziele. Sie könnten auch fehlende Artilleriegeschosse ersetzen.

