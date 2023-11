Ukraine-Invasion Tag 637 Chaos bei den russischen Einheiten am Dnepr

Der einzige Abschnitt der Front, an dem die Ukrainer in diesem Jahr noch Hoffnung auf einen Erfolg haben können, ist am linken Ufer des Dnepr im Süden des Landes. Seit Monaten kämpfen sich dort mehr und mehr ukrainische Truppen Meter um Meter vom Ufer ins Land.

Die Aufgabe ist gewaltig, gibt es doch in der Gegend keine funktionierenden Brücken mehr. Soldaten, Ausrüstung und Verpflegung muss per Schiff über den Fluss geschafft werden. Schweres Gerät kann praktisch gar nicht übersetzen, Artillerieunterstützung kommt von der rechten Seite des Ufers. Vor diesem Hintergrund ist es auch unwahrscheinlich, dass die Ukraine noch größere Operationen in der Gegend durchführen kann. Erstaunlich ist aber, dass die aktuellen Operationen überhaupt möglich sind und die Russen die Vorstöße nicht aufhalten können.

Dessen ist sich offensichtlich auch das russische Verteidigungsministerium bewusst und erklärte zu Wochenanfang kurzerhand alle Operationen am Fluss für abgewehrt und gescheitert. Die Verluste der Ukraine seien „kolossal“, behauptete Verteidigungsminister Sergei Schoigu. Wie immer, wenn sich die russische Regierung so entschieden äußert, sind Zweifel angebracht. Und in der Tat kritisieren zum Beispiel russische Militärblogger seit Tagen den Zustand der russischen Truppen am Dnepr, wie der US-Think Tank „Institute for the Study of War“ berichtet (Quelle hier). Sogar Verwundete würden dort in den Kampf geschickt.

Am Dienstag wurde zudem ein Brief eines russischen Soldaten öffentlich. Dort heißt es, dass es kaum Koordination zur Verteidigung zwischen den Einheiten gebe. Außerdem seien die Ukrainer bei der Zahl der Drohnen an diesem Abschnitt der Front überlegen. Die Unterstützung durch die Mörserguppen und Artillerie sei schlecht. Die Kommandeure würden zu spät über die Lage an der Front informiert und erteilten deshalb falsche Befehle, heißt es weiter.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass die Ukrainer immer mehr Boden gut machen. Ob die schlechte Verfassung der russischen Truppen in den nächsten Wochen für einen Durchbruch reicht, ist aber unklar.

