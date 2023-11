Ukraine-Invasion Tag 642 Ukraine, Gaza und ein problematischer Vergleich

Kriege und vor allem Opferzahlen zu vergleichen ist eigentlich müßig. Zu unterschiedlich sind die Situationen, zu unterschiedlich das, was man mit diesen Opferzahlen verbindet. Getan wird es von Historikern, Experten und Journalisten trotzdem. Wie jetzt wieder von der renommierten „New York Times“.

Die publizierte am Samstag einen Artikel über die Opferzahlen in Gaza (Quelle hier). Dort hieß es: „In weniger als zwei Monaten sind in Gaza mehr tote Frauen und Kinder gemeldet worden als in den zwei Jahren des Ukraine-Krieges“. Faktisch ist an dieser Aussage nichts falsch.

In den sozialen Medien kam dennoch heftige Kritik auf, weil der Satz eben auch nicht die ganze Wahrheit transportiert. Mehr als 10.000 Frauen und Kinder seien in Gaza im Zuge der Bombardierungen durch Israel getötet worden, stellte die „NYT“ unter Berufung auf Experten fest. Aber: Die genaue Zahl kennt freilich niemand, im Chaos des Krieges sind kaum seriöse Schätzungen möglich.

Das trifft auch für die Ukraine zu. Offizielle Zahlen der Vereinten Nationen beziffern die Zahl der von Russland getöteten ukrainischen Frauen und Kinder auf rund 5000. Laut den aktuellsten Schätzungen der UN liegt die Gesamtzahl der getöteten Zivilisten bei 10.000 (Quelle hier). Aber die Experten schreiben dazu auch: „Die tatsächliche Zahl könnte deutlich höher liegen“. Allein in Mariupol könnten Zehntausende Menschen während des russischen Sturms auf die Stadt gestorben sein. Erfahren werden wir die endgültige Zahl wohl nie.

Das zeigt: Ein Vergleich der Opferzahlen in Gaza und der Ukraine schafft wenig Erkenntnisgewinn. Und selbst wenn man ihn anstellte, was sagt er uns? Dass Israels Vorgehen ähnlich rücksichtslos – gar noch rücksichtsloser – ist, als das Russlands? Dass beide Staaten sich ähnlich ins Unrecht setzen? Beides ist krude, denn was in der Ukraine vor sich geht, ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg; der Krieg Israels ist ein Verteidigungskrieg gegen die quasi-staatliche Terrororganisation Hamas.

Über das Leid der Zivilisten berichten sollten Medien natürlich trotzdem, auf allen Seiten. Denn dieses Leid gehört zu jedem Krieg; auch und vor allem das macht ihn so furchtbar. Ergreifend und nachdenklich machend sind diese Berichte auch ohne schiefen Vergleich. Die „New York Times“ hat ihn nach der Kritik aus dem Artikel entfernt.

