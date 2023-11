Ukraine-Invasion Tag 645 Moskau zwingt selbst verwundete Soldaten in den Sturm auf Schützengräben

Neben den Tausenden verletzten und getöteten russischen Soldaten, die es bei der laufenden Offensive auf Awdijiwka gibt, geraten auch zahlreiche Soldaten in Kriegsgefangenschaft. Für viele kommt das einer Erlösung gleich, wie sie erzählen. Marcus Walker, Reporter des „Wall Street Journal“ konnte mit einigen von ihnen sprechen (Quelle hier) in einem Gefängnis nahe Awdijiwka sprechen.

Einer berichtet, dass er vor allem wegen des Geldes zum Militär gegangen ist. Rund 1000 Euro verdient er dort pro Monat, vorher als Fabrikarbeiter war es ein Drittel davon. Zur Vorbereitung auf seinen Fronteinsatz hätten die Freiwilligen zwei Magazine mit einem Maschinengewehr abgefeuert, eine theoretische Einweisung in erste Hilfe bekommen und als Fitnesstraining Äste geschleppt. Dann fand er sich in den Infanterieangriffen im Donbass wieder. Meist ungeschützt rennen die Einheiten dort gegen die ukrainischen Gräben an. Manche sind auch in gepanzerten Fahrzeugen unterwegs, die aber häufig in den Minenfeldern hängen bleiben.

Die meisten gefangenen Soldaten sagen, dass sie die Orientierung verloren und in Gefangenschaft gerieten. Sich zu ergeben, ist in Russland ein Verbrechen.

Andere Soldaten, die vergangenes Jahr bei der großen Rekrutierungswelle eingezogen wurden, erzählen, dass sie nur die Wahl zwischen dem Krieg, einer Geldstrafe oder Gefängnis gehabt hätten. Sie zeigten sich von den hohen Opferzahlen in den eigenen Reihen überrascht, in Russland würde man darüber nichts erfahren. Was sie auch erzählen: Dass selbst verwundete Soldaten zum Sturm auf die ukrainischen Schützengräben geschickt werden, was in der Truppe für große Verstimmung sorge. Wer Befehle verweigert, geht ins Gefängnis oder wird erschossen.

Putin lobt verstorbenen Kissinger als „herausragenden Diplomaten“: Der ehemalige US-Außenminister verstarb am Mittwoch im Alter von 100 Jahren. Der russische Präsident hob die „pragmatische außenpolitische Linie“ Kissingers hervor. Mehr hier.

In Russland ist ein Mann zu zehn Tagen Haft verurteilt worden, weil er „Nein zum Krieg" in den Schnee in Moskau geschrieben hat. Der Mann wurde einem Gerichtsdokument zufolge von der Polizei entdeckt, wie er die verbotene Parole mit seinen Fingern vor einer Eislaufbahn im Moskauer Gorki-Park in den Schnee schrieb.