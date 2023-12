Ukraine-Invasion Tag 659 Wie das aktuelle Wetter die Lage an der Front erschwert 

hoffen auf den Frost: So lässt sich die aktuelle Lage an der Front in der Ukraine wohl am besten beschreiben. Denn sowohl den Ukrainern als auch den Russen machen die aktuellen Wetterbedingungen schwer zu schaffen, wie das „Institute for the Study of War“ (ISW) in seinem neuesten Lagebericht schreibt (Quelle hier).

Demnach habe die Sprecherin der Heeresstelle Süd in der ukrainischen Armee, Natalja Humenjuk, erklärt, dass etwa Nebel das Durchführen von Offensivoperationen und den Einsatz von Drohnen und Artillerie erschwere. Der Chef der ukrainischen Militärverwaltung im teils von Moskau besetzten Luhansk in der Ostukraine sprach wiederum davon, dass auch die russischen Luftangriffe dadurch erschwert würden.

Ukraine- und Israel-Update Mit unseren beiden Update-Newslettern zum Krieg in Israel und zum Ukraine-Krieg erhalten Sie aktuelle Nachrichten, wichtige Hintergründe und exklusive Analysen von den Expertinnen und Experten des Tagesspiegels. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Zudem erklärte ein russischer Milblogger laut ISW, dass Schlamm, gefrierender Regen, aber auch Schnee und Eis sowohl ukrainische als auch russische Bodenangriffe im Westen der südlichen Region von Saporischschja behinderten. Von Stillstand an der Front kann aber keine Rede sein.

Denn andere Milblogger sprechen davon, dass die russischen Operationen bei Bachmut und Awdijiwka in der Ostukraine trotz der „extrem ungünstigen“ Wetterlage fortgesetzt würden. Offenbar versucht Moskau, die Lage für sich zu nutzen – mit Bodenoperationen, während die ukrainischen Drohnen quasi nicht arbeiten können. Und die Ukraine sei derzeit eher auf Verteidigung ausgerichtet, um sich für neue Offensivaktionen zu sammeln.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: