Ukraine-Invasion Tag 666 Fitnessstudio statt Fronteinsatz – Streit um weitere Mobilisierung in Kiew 

zum Ende des Jahres spitzt sich in der Ukraine das vielleicht sensibelste innenpolitische Thema weiter zu: die Dienstpflicht im Militär. Rund eine halbe Million neue Soldaten verlangt die Armeeführung von Regierungschef Wolodymyr Selenskyj. Die Regierung reagierte bisher alles andere als begeistert auf die Forderung.

Politiker aus Selenskyjs Umkreis kritisierten die Armeeführung um den obersten General Walerji Saluschnyj, dass ihnen militärstrategisch nichts Besseres einfalle, als mehr Soldaten zu fordern. Selenskyj wiederum brachte ein nüchternes Argument am Dienstag bei seiner großen Pressekonferenz in die Debatte ein: die Kosten einer solchen Mobilmachung beziehungsweise der Vergrößerung der Armee. „Ein Soldat gleicht sechs Zivilisten, die Steuern zahlen. Das bedeutet: plus drei Millionen Steuerzahler ab Januar. Wo soll ich die finden?“, fragte er. Die Gesamtkosten bezifferte er auf zwölf Milliarden Euro (Quelle hier). Ausgaben, die die Ukraine, auch wegen ausbleibender finanzieller Hilfe aus dem Westen, nur schwer stemmen kann. Aktuell zählen rund 800.000 Männer und Frauen zu den ukrainischen Streitkräften.

Aber auch die Armeeführung hat einen Punkt. Kiews Truppen sind nach den langen Kämpfen sprichwörtlich ausgeblutet. Die verbliebenen Soldaten sind erschöpft. Einige Einheiten kämpfen bis auf kleine Pausen durchgehend seit Kriegsbeginn. Außerdem wäre eine bessere, also längere, Ausbildung für die Soldaten nötig. Aktuell kommen die Rekruten nach nur wenigen Wochen Vorbereitung an die Front. Das frustriert wiederum die Kommandeure und erfahrenen Soldaten, die in den Neuen häufig keine Hilfe sehen. Und: Der Krieg wird noch lange dauern. Ohne neue Soldaten wird die Ukraine ihren Abwehrkampf kaum durchhalten können. Ein schneller Sieg, wie er in diesem Frühjahr erhofft wurde, ist in weitere Ferne gerückt.

Die Herausforderung für die Regierung: Wer sich freiwillig zum Kampf melden wollte, tat dies am Anfang des Krieges. Inzwischen werden viele Männer von der Straße weg zwangsrekrutiert; wer es sich leisten kann, kauft sich durch Bestechung vom Dienst an der Front frei (mehr hier). Gegenüber einem Reporter des „Wall Street Journal“ sprachen Soldaten kürzlich über ihre Frustration, wenn sie im Urlaub junge, fitte Männer in Fitnessstudios sähen, die bisher dem Dienst an der Waffe entgangen sind (Quelle hier). Wer unter 27 Jahre alt ist, wird aktuell nicht eingezogen. Statt den Jungen kommen inzwischen viele Ältere aus ärmeren Verhältnissen an die Front, die den Strapazen körperlich nicht gewachsen sind.

Dass die Ukraine wohl doch auf eine weitere Rekrutierungswelle zusteuert, zeigen Aussagen des Verteidigungsministers, der ankündigte, auch nach Deutschland geflohene Männer einzuziehen (mehr hier).

