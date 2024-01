Ukraine-Invasion Tag 701 Darum wirbt Großbritannien in den USA für die Ukraine

Ende Dezember hatten die USA der Ukraine ihre vorerst letzte Militärhilfe bereitgestellt. Der interne Streit zwischen Republikanern und Demokraten darum ist nach wie vor nicht geklärt. Aber nicht nur Kiew selbst wirbt weiter bei den Vereinigten Staaten für die Hilfen, sondern zum Beispiel auch Großbritannien. Der Rolle des klassischen Verbündeten der USA hat sich nun einmal die „New York Times“ gewidmet (Quelle hier).

So wird zu Beginn des Berichts erzählt, dass Großbritanniens Außenminister David Cameron bei seinem Besuch in Washington im vergangenen Monat die rechtsextreme republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene besucht hat, um bei ihr für eine Unterstützung der Ukraine zu werben. Greene lehnt diese strikt ab. Und der frühere Premier Boris Johnson habe in einer Zeitungskolumne geschrieben: „Ich kann einfach nicht glauben, dass Trump die Ukrainer im Stich lassen wird“, wenn er wiedergewählt würde. Es habe wie ein Appell geklungen, so die „New York Times“.

Der Bericht erklärt dem US-Leser dann, wie groß die britische Unterstützung für die Ukraine ist – und zwar parteiübergreifend. Auch die öffentliche Meinung spiegele diese Einigkeit wider. So habe erst jüngst eine Umfrage ergeben, dass 68 Prozent der Briten die militärische Hilfe für Kiew unterstützen und sogar 53 Prozent noch sagen, diese Hilfe solle „so lange wie nötig“ geleistet werden.

Gründe für diese Unterstützung nennt die „New York Times“ auch: Da sei zum einen nicht nur die geografische Nähe, sondern zum anderen auch die harte Linie gegenüber Russland, die das Land seit Winston Churchill fährt. Und auch der Brexit, folgert die Zeitung, spiele eine Rolle. Denn nach dem Austritt aus der EU suche Großbritannien seine Rolle auf der Weltbühne und der Krieg gegen die Ukraine biete da eine Gelegenheit.

