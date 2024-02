Ukraine-Invasion Tag 720 Das sind die republikanischen Abweichler beim Ukraine-Hilfspaket

Wochenlang ging nichts voran in Sachen US-Hilfen für die Ukraine. Nun aber hat der US-Senat ein milliardenschweres Hilfspaket – nicht nur für die Ukraine – gebilligt (mehr dazu in unseren Nachrichten des Tages). Auch wenn das Repräsentantenhaus noch zustimmen muss und völlig offen ist, ob es das tut, so ist es doch ein wichtiger Schritt in einem zwischenzeitlich festgefahrenen Streit zwischen Republikanern und Demokraten.

Dass es das Paket durch den Senat geschafft hat, liegt auch an 22 Republikanern, die nicht der Parteilinie folgten. Diese hatte vor allem einer vorgegeben: Der frühere US-Präsident Donald Trump hatte gegen das Paket Stimmung gemacht. Für die „New York Times“ Anlass genug, mal genauer auf diese Senatoren und Senatorinnen zu schauen (Quelle hier).

Zu den 22 gehören demnach vor allem solche Republikaner, bei denen die Nationale Sicherheit weit oben auf der Agenda steht, auch mehrere Militärveteranen seien darunter. „Der rote Faden, der diese Gruppe zusammenhält, ist die nationale Sicherheit“, zitiert die Zeitung Senator Jerry Moran aus Kansas, der zu den 22 Abgeordneten gehört. „Amerikas nationale Sicherheit, die Überzeugung, dass das, was in der Ukraine geschieht, für die Vereinigten Staaten von Bedeutung ist, die Überzeugung, dass das, was in Israel geschieht, von Bedeutung ist, und die Überzeugung, dass das, was im Südpazifik geschieht, von Bedeutung ist.“

Zu der Gruppe gehörten demnach die beiden führenden Republikaner im Senat, Mitch McConnell und John Thune, sowie zwei weitere Mitglieder des Führungsteams: Joni Ernst und Shelley Moore Capito. Am Ende sind es aber doch weniger als die Hälfte der 49 Republikaner im Senat gewesen, die dem Hilfspaket zustimmten. Für die „New York Times“ aber ist das Ergebnis ein Zeichen für eine wachsende außenpolitische Kluft in der republikanischen Partei.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages im Überblick: