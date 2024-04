Ukraine-Invasion Tag 789 Wie sich Kiew an der Front auf eine neue russische Großoffensive vorbereitet

Wie schon länger bekannt ist, rechnet die Ukraine damit, dass Russland bis zum Sommer einen neuen Vorstoß für eine Offensive wagen wird. Zwar haben die USA inzwischen die lange blockierten Hilfen für das Land freigegeben, doch bis tatsächlich Unterstützung für die ukrainischen Soldaten an der Front angekommen ist, dürfte es noch dauern. Alles, was der Ukraine bleibt, ist, ihre Linien bestmöglich zu schützen. Und das tut sie, wie ein Bericht der „New York Times“ zeigt (Quelle hier).

Die Zeitung zeigt in dem Bericht Satellitenbilder von der ukrainischen Front im Süden des Landes. Darauf markiert: Drachenzähne, Gräben, Betonhindernisse, um Panzer in andere Positionen zu lenken. Also auch solche Dinge, die Russland bislang für die Verteidigung seiner Linien nutzte. Die Verteidigungslinie umfasse knapp 44 Kilometer, schreibt die „New York Times“, vor drei Monaten habe es sie noch nicht gegeben.

Die ukrainische Regierung, so heißt es in dem Bericht weiter, habe in diesem Jahr rund 800 Millionen Dollar für den Bau von Befestigungsanlagen entlang der Frontlinie bereitgestellt – und die Bauarbeiten seien bereits weit fortgeschritten. Seit Anfang des Jahres habe Kiew lange Verteidigungslinien in den beiden südlichen Regionen Cherson und Saporischschja errichtet.

Daneben gebe es auch solche bei Awdijiwka im Osten. Diese würden sich deutlich von denen im Süden unterscheiden: Anstelle breiter Verteidigungsanlagen würden solche zur Befestigung städtischer Gebiete errichtet, die sich im Visier Russlands befinden. Denn hohe Verluste wie in Awdijiwka sollen sich auf keinen Fall wiederholen.

