Ukraine-Invasion Tag 791 Wie Russlands Krieg seine eigene Region Belgorod trifft

die Städte Charkiw und Belgorod liegen nicht einmal 75 Kilometer voneinander entfernt. Die Großtstadt Charkiw befindet sich jedoch in der Ukraine und ist immer wieder Ziel russischer Angriffe. Erst gestern wurde der dortige Fernsehturm stark beschädigt, heute sollen russische Raketen in ein Wohngebiet eingeschlagen sein.

Belgorod hingegen liegt in Russland, die Stadt ist aufgrund ihrer Lage aber ebenfalls in den Krieg verwickelt. Die Ukraine wehrt sich gegen den Angriffskrieg. Dabei greift sie immer wieder auch Ziele auf russischem Gebiet an - wie etwa Belgorod. Die dortigen Behörden sprechen von 120 toten Zivilisten seit Beginn des Krieges.

Inzwischen hat sich Belgorod zu einer Art Geisterstadt entwickelt. Der US-Sender CNN hat nun mit Menschen dort gesprochen, die von ihrem Alltag und ihrer ungewissen Zukunft in dieser Stadt berichtet haben (Quelle hier).

Die 25-jährige Natalia Izotova erzählt, Belgorod sei vor dem Krieg ein „ruhiger, winziger Ort“ gewesen, „an dem jeder einfach sein Leben lebt und versucht, auf jeden erdenkliche Weise etwas zum Besseren zu verändern“. Heute existiere das Belgorod, an das sie sich erinnere, nicht mehr. Immer mehr Menschen verließen die Stadt. Wer geblieben sei, trete nur noch selten auf die Straße. „Es wird immer düsterer. Die Stadt wird immer geisterhafter.“

Wie viele andere Menschen in Belgorod, hat die 24-jährige Elizaveta Verwandte in Charkiw. Der Kontakt zu ihnen sei aber abgebrochen. „Menschen aus Belgorod besuchten häufig Charkiw und umgekehrt. Es ist wirklich entmutigend, eine solche Kluft zwischen Menschen zu sehen, die einst so eng miteinander verbunden waren“, sagt sie.

Sie sehne sich zurück nach Normalität. „Die Stadt ist leblos: Wenn man zu jeder Tageszeit auf die Straße geht, sieht man niemanden und keine Fahrzeuge, es ist, als wäre man auf einer einsamen Insel.“

Elizaveta zufolge fühlten sich viele Einwohner von Belgorod von den Medien, den Behörden und der breiteren russischen Bevölkerung vernachlässigt. Die Herausforderungen, mit denen Belgorod angesichts des Krieges konfrontiert sei, seien offenbar übersehen worden.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages im Überblick: