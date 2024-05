Ukraine-Invasion, Tag 803 Russland setzt offenbar nordkoreanische Raketen mit europäischen Bauteilen ein

Als sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un im vergangenen September mit Russlands Staatschef Wladimir Putin traf, gingen Experten davon aus, dass es auch um Waffenlieferungen gehen würde. Einem Bericht der britischen BBC zufolge wurden in der Ukraine nun erstmals Trümmer einer Rakete untersucht, die aus Pjöngjang stammen könnten (Quelle hier).

Eingeschlagen haben soll die Rakete bereits im Januar in einem Gebäude in der Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine. Seither hatte die ukrainische Waffeninspekteurin Khrystyna Kimachuk versucht, die Überreste in die Finger zu bekommen. Als es schließlich so weit war, entdeckte sie demnach zwei Anzeichen dafür, dass es sich um eine Rakete aus Nordkorea handeln könnte.



Zum einen habe sie darauf ein Zeichen aus dem koreanischen Alphabet entdeckt, heißt es in dem BBC-Bericht. Zum anderen sei in das Gehäuse die Zahl 112 eingestanzt worden – was dem Jahr 2023 im koreanischen Kalender entspräche. „Wir hatten gehört, dass sie einige Waffen nach Russland geliefert hatten, aber ich konnte sie sehen, anfassen und untersuchen, wie es zuvor noch niemand getan hatte. Das war sehr aufregend“, sagte die Inspekteurin der BBC.

Bei der Untersuchung der Trümmerteile der Rakete fand Kimachuk auch heraus, aus welchen Bauteilen sie zusammengesetzt wurde. Die meisten elektronischen Teile seien in den vergangenen Jahren in den USA und Europa hergestellt worden. Es habe sogar einen US-Computerchip gegeben, der erst im März 2023 hergestellt worden sei. Dabei unterliegt das stark abgeschottete Nordkorea massiven Sanktionen. Dennoch scheint es dem Land zu gelingen, diese zu umgehen.

Pjöngjang verkaufe seit den 1980er Jahren seine Waffen vor allem an Länder in Nordafrika oder dem Nahen Osten, und dabei handele es sich oft um alte Raketen sowjetischer Bauart, heißt es in dem Bericht weiter. Doch bei der Rakete, die in Charkiw herunterkam, soll es sich um Nordkoreas modernste Kurzstreckenrakete, die Hwasong 11, handeln, die eine Reichweite von bis zu 700 Kilometer haben soll.

Die Ukrainer sollen zwar die Genauigkeit dieser Raketen heruntergespielt haben, allerdings geht Dr. Jeffrey Lewis, Experte am Middlebury Institute of International Studies, davon aus, dass sie nicht wesentlich schlechter seien als die russischen Raketen. Und sie seien extrem billig. Er geht davon aus, dass Nordkorea von diesen einige hundert pro Jahr herstellen könne.

