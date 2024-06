Ukraine-Invasion, Tag 853 Mai offenbar tödlichster Monat für russische Armee

Der Mai war für die russische Armee in der Ukraine offenbar der tödlichste Monat seit Beginn des Krieges. So berichten es Geheimdienste aus Großbritannien und den USA, deren Zahlen die Kollegen der „New York Times“ analysieren. Quelle hier

Demnach kamen pro Tag im Durchschnitt 1200 russische Kämpfer ums Leben oder wurden so schwer verwundet, dass sie nicht mehr einsatzfähig sind. Nach britischen Angaben liegt die Zahl der russischen Verluste insgesamt seit Kriegsbeginn bei über 500.000 Mann. Die Zahlen setzen sich zum Beispiel zusammen aus offiziellen Angaben, Satellitenaufnahmen sowie Medien- und Augenzeugenberichten – es gibt also immer auch gewisse Unsicherheiten.



Auf der anderen Seite schafft es Russland dem Bericht zufolge, jeden Monat zwischen 25.000 und 30.000 neue Soldaten in die Ukraine zu schicken – also ungefähr so viele wie ausfallen. Nur durch das große Soldaten-Reservoir kann Russland die Verluste ausgleichen.

Die russische Kriegstaktik basiert auf einem hohen Durchlauf an Kämpfern, heißt es in dem Bericht. Im Frühjahr habe es bei dem hohen Aufwand aber kaum Erfolge gegeben. So wurde das Ziel, Charkiw zu erobern, nicht erreicht. Was auch daran liegt, dass die russischen Soldaten schlecht ausgebildet sind – auch das erhöhe die Zahl der Gefallenen.



Einen weiteren Grund für die hohen Verluste sehen die „New York Times“-Analysten in der veränderten Kriegsausrüstung. Im Vergleich zu den ersten Monaten 2022 verfüge die Ukraine inzwischen über Hightech-Drohnen, zudem mehr und mehr Munition und Raketen. Außerdem agiere die ukrainische Armee professioneller – sowohl in der Führungsriege als auch an der Front.

Die wichtigsten Nachrichten im Überblick: