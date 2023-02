Umstrittener Prozess Deutsch-Iraner in Teheran zum Tode verurteilt

Im Iran ist der Deutsch-Iraner Djamshid Sharmahd in einem umstrittenen Prozess zum Tode verurteilt worden. Ein Revolutionsgericht in Teheran macht den 67-Jährigen unter anderem für einen Terroranschlag verantwortlich, wie das Justizportal Misan am Dienstag bekanntgab.

Gegen das Urteil könne vor dem Obersten Gerichtshof Berufung eingelegt werden.

Mehr dazu in Kürze. (dpa)

