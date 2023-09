Unübersichtliche Lage an der Front „Wir sehen kleine Erfolge, aber es bleibt ein langer Weg“

Der Weg zum Ziel ist ein langsamer: Das erlebt nicht nur die Ukraine in diesen Tagen, Wochen und Monaten, sondern müssen auch all jene akzeptieren, die zweiten Jahr des Krieges auf ein Wunder und schnelle Fortschritte im Krieg gegen Russland gehofft hatten.

Nun scheint es in der sogenannten Sommeroffensive aber doch voranzugehen: Nach mehr als drei Monate langen Kämpfen haben sich die ukrainischen Truppen im Süden des Landes durch die erste und offenbar am stärksten mit Minenfeldern, Gräben und Feuernestern befestigte Verteidigungslinie der Russen gekämpft.

Neben US-Generalstabschef Mark Milley bestätigte den Durchbruch am Samstag auch der Kommandierende des entscheidenden Frontabschnitts, Olexander Tarnawskyj. Während die USA am Mittwoch Kiew ein neues Hilfspaket zugesagt haben, das unter anderem die Lieferung von Uranmunition für Kampfpanzer vorsieht, sprechen einzelne Frontberichte von einer schweren Lage für Moskau. Nun soll sich Russland Medienberichten zufolge sogar in Gesprächen mit dem sonst international isolierten Nordkorea um Nachschub an Waffen und Munition bemühen. Der Kreml schweigt dazu.

Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur Lage an der Front:

1. Bis wohin sind die ukrainischen Soldaten vorgerückt?

Seit der Rückeroberung des ukrainischen Dorfes Robotyne am 24. August, dem Unabhängigkeitstag der Ukraine, geht es für Kiews Truppen weiter nur langsam voran. Die Kämpfe sollen sich den wenigen verfügbaren Informationen zufolge nun auf den Abschnitt zwischen Robotyne und dem wenige Kilometer östlich davon gelegenen Dorf Werbowe konzentrieren. Die erste Stadt in der Gegend, Tokmak, liegt aber immer noch in gut 20 Kilometern Entfernung.

Der Frontverlauf im Süden der Ukraine. © Grafik: Tsp/Bartel | Quelle: ISW, Brady Africk

Die Erfolge sind von psychologischer und strategischer Bedeutung. Gustav Gressel, Experte für Osteuropa, Sicherheitspolitik und Militärstrategien am European Council on Foreign Relations (ECFR) in Berlin

2. Wie bedeutsam sind die Erfolge der vergangenen Wochen?

Dennoch sind die Fortschritte an der Front nicht zu unterschätzen. „Die Erfolge sind doppelt von Bedeutung“, erklärt Gustav Gressel, Militärexperte beim European Council on Foreign Affairs.

„Erstens psychologisch: Die Ukrainer haben wichtige Verteidigungslinien der Russen geknackt. Zweitens nähern sie sich einem potenziellen strategischen Wendepunkt. Die Ukrainer haben bereits seit einiger Zeit die vordersten russischen Linien durchbrochen. Diesen Einbruch haben sie jetzt erweitert.“

„Das neue US-Waffenpaket enthält vor allem Munition für Artillerie und Luftabwehr. Das ist für die Ukraine mindestens ebenso wichtig wie neue Waffensysteme. Felix Hett, Leiter des Ukraine-Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kiew

„Hinter der nun offenbar durchbrochenen Verteidigungslinie folgen weitere Abwehrstellungen der russischen Armee. Für ein Fazit ist es deshalb noch zu früh“, sagt Felix Hett, Leiter des Ukraine-Büros der SPD nahen Friedrich-Ebert-Stiftung.

„Um größere Gebiete zu befreien, braucht die Ukraine Reserven, die eine in die russische Front geschlagene Bresche auch passieren können. Nach den harten Kämpfen der letzten Monate ist fraglich, ob diese Kräfte noch zur Verfügung stehen.“

Selbst in der Ukraine ist man trotz der Erfolge mit allzu optimistischen Prognosen zurückhaltend. Der Sprecher der Truppen im südlichen Teil der Front Oberst Oleksander Schtupun sagte der Zeitung „Ukrainska Pravda“: „Ich kann mir nicht erklären, warum alle denken, dass die zweite Verteidigungslinie der Russen schwächer ist.“

Es mögen weniger Minenfelder sein, aber: „die Russen hatten mehr als ein Jahr Zeit, sich einzugraben“. Schtupun rechnet deshalb damit, dass die ukrainischen Truppen auf „ein Labyrinth von Grabensystemen“ treffen werden.

3. Wie schlägt sich Russland?

„Die baulichen Hindernisse der Russen – Panzergräben, Drachenzähne, Minenfelder und Bunker, die unterirdisch verbunden sind – sind nur so stark wie die Truppen, die sie verteidigen. Die russischen Einheiten, die hier gekämpft haben, waren Reservisten und die Ukrainer rollen deren Stellungen aus unerwarteten Stoßrichtungen auf, was die Verteidigung erschwert“, erklärt Gressel.

Aus diesem Grund haben die Russen offenbar Teile von vier Regimentern, Luftlandetruppen und einer Panzerbrigade zur Verstärkung verlegt. „Aber die werden die Ukrainer wohl nicht lange aufhalten“, vermutet der Experte für Militärstrategien. Seiner Meinung nach könne es nun zum „Kipppunkt“ kommen, wenn es den Russen nicht gelinge, den Einbruch in ihre Linien zu stoppen.

4. Wie wichtig ist das US-Hilfspaket?

„Das neue US-Waffenpaket enthält, soweit bekannt, vor allem Munition für Artillerie und Luftabwehr. Das ist für die Ukraine mindestens ebenso wichtig wie neue Waffensysteme – der Krieg ist ein Abnutzungskrieg, in der die Seite einen Vorteil hat, die den Nachschub an Munition und Waffen besser organisieren kann“, sagt der Ukraine-Experte Hett.

5. Was will die Ukraine erreichen?

Im Süden wollen die ukrainischen Truppen langfristig zum Asowschen Meer vordringen – bis dahin sind es aber noch 80 Kilometer. Mit einem Vormarsch bis ans Meer hofft Kiew, Moskau die Landverbindung zur seit bereits 2014 besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim zu verwehren.

Ich rate davon ab, sich den Krieg wie in einer Hollywood-Verfilmung vorzustellen. Christian Mölling, Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung

„Wir sehen kleine Erfolge, aber es bleibt ein langer Weg bis dorthin. Ich rate davon ab, sich den Krieg wie in einer Hollywood-Verfilmung vorzustellen: Nur weil die Ukraine ein Durchbruch an einer Frontlinie gelungen ist, heißt das nicht, dass es jetzt schnell vorangehen wird“, sagt Christian Mölling, Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.

6. Wie ist die Lage im Osten?

Der Chef der ukrainischen Landstreitkräfte Oleksandr Syrskyj sagte dem Onlinemagazin „zensor.et“ am Mittwoch, die Lage im Osten des Landes bleibe schwierig. „Der Feind hat seine Pläne nicht aufgegeben, an die Grenzen der Gebiete Donezk und Lugansk vorzudringen. Er bereitet sich intensiv darauf vor, Revanche zu nehmen und die Initiative zurückzuerlangen.“

Vor allem im Gebiet um die Stadt Bachmut gebe es schwere Kämpfe. Wobei es südlich des Ortes Erfolge für die ukrainischen Streitkräfte gebe, wie der Generalstab am Donnerstag mitteilte.

7. Wie geht es möglicherweise weiter?

„Vergangene Woche hat Präsident Selenskyj erklärt, dass es Ziel der seines Landes ist, die Krim für die Russen militärisch unhaltbar zu machen. Dann ist er zu Verhandlungen bereit“, erinnert Mölling. Unwahrscheinlich ist jedoch, dass das noch in diesem Jahr erreicht werden kann.

„Ziel ist, möglichst viel Gebiet zu halten und zu gewinnen, bis die ‘fünfte’ Jahreszeit in der Ukraine und Russland beginnt“, erklärt der Experte für Sicherheit und Verteidigung. „Bezodorischschja heißt Weglosigkeit – die Zeit der heftigen Regenfälle, die Ende Oktober, Anfang November je nach Wetterlage zu erwarten ist.“

Dann sei ein schnelles Vorankommen und die Bewegung schwerer Fahrzeuge und Waffensysteme kaum noch möglich und beide Länder würden sich auf die Sicherung der bis dahin eroberten Gebiete konzentrieren.