Verluste, Zerstörung, Vernichtung 600 Tage Krieg in der Ukraine – eine Zwischenbilanz

Es war ein Tag, der die Welt verändern sollte: Am 24. Februar 2022 begann Russland mit einer groß angelegten Invasion in der Ukraine. Der von Moskau als „Sonderoperation“ bezeichnete Einmarsch sollte nach dem inoffiziellen Plan des Kremls relativ rasch erfolgen – mittlerweile dauert der Krieg schon 600 Tage an. Die Ukraine verteidigt ihre Grenzen und kämpft an einer Frontlinie von 3800 Kilometer. Die menschlichen Opfer zeigen, dass der Krieg zu einem der größten Konflikte in Europa ausgewachsen ist.