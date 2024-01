Wahlkampfauftakt der US-Demokraten Gegen den „Abtreibungs-Extremismus“ von Donald Trump

Der Ort heißt Big Bend, hat 1483 Einwohner und liegt in Waukesha County im US-Bundesstaat Wisconsin. Seit Montag ist Big Bend landesweit bekannt. Denn von hier aus begannen die Demokraten ihren Wahlkampf mit einem Thema, das ihnen schon bei den Midterms, den Zwischenwahlen im Jahr 2022, geholfen hatte – dem Recht auf Schwangerschaftsabbruch.

Vizepräsidentin Kamala Harris betrat die Bühne und geißelte den „Extremismus“ der Republikaner rund um Donald Trump. Mit jeder Stimme für den Republikaner würden die Uhren zurückgedreht, sagte sie. Es drohe ein komplettes Abtreibungsverbot im ganzen Land. Am Freitag zuvor hatten Tausende bei einer „Pro-Life“-Demonstration im verschneiten Washington „Abtreibung ist Mord“ skandiert. Das Thema spaltet und polarisiert.

Wisconsin liegt im Mittleren Westen der USA und ist einer von sieben Swing States, die entscheidend sind für den Ausgang der Präsidentschaftswahl am 5. November. Joe Biden hatte dort 2020 einen minimalen Vorsprung vor Trump. Hier - wie in Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina und Pennsylvania – werden seit dieser Woche Anzeigen geschaltet und Werbeclips ausgestrahlt, um Anhänger der Demokraten und unentschiedene Wähler zu mobilisieren. Umfragen zufolge befürwortet eine Mehrheit der Amerikaner das Recht auf einen Abbruch.

Es ist der 51. Jahrestag von Roe vs. Wade

Einen Tag später, an diesem Dienstag, dem 23. Januar, wollen Präsident Biden, First Lady Jill Biden, Vizepräsidentin Harris und Second Gentleman Doug Emhoff bei ihrer ersten gemeinsamen Wahlkampfveranstaltung des Jahres im Norden von Virginia auftreten.

Der Zeitpunkt ist doppelt geschickt gewählt: Es ist zum einen der Tag der Vorwahlen der Republikaner in New Hampshire, zum anderen der 51. Jahrestag von Roe vs. Wade, dem legendären Urteil des Obersten Gerichtshofes, durch das 1973 ein bundesweites Recht auf Schwangerschaftsabbrüche festgeschrieben worden war. Der in der Amtszeit von Trump mit einer konservativen Mehrheit besetzte Supreme Court kippte 2022 dieses Recht.

Seitdem würden von einem Abbruch betroffene Patientinnen und Ärzte „Chaos und Grausamkeiten“ erleiden, schreibt Bidens Wahlkampfmanagerin Julie Chavez Rodriguez in einem Memo an die Medien. Im Mittelpunkt der Kampagne sollen persönliche Schicksale stehen.

Wie die von einer 21-jährigen Frau, die von ihrem Stiefvater vergewaltigt worden war und schwanger wurde, während der republikanische Generalstaatsanwalt von Kentucky gegen Ausnahmen vom Abtreibungsverbot selbst bei Inzest und Vergewaltigung plädiert. „Keine Frau in Amerika sollte ihr Leben riskieren oder ihr Zuhause verlassen müssen, um lebensrettende Hilfe zu erhalten“, schreibt Chavez Rodriguez. „Aber durch Donald Trump werden viele genau dazu gezwungen.“

Die 59-jährige Harris wird in den kommenden Wochen und Monaten auf ihrer „Fight for Reproductive Freedom Tour“ solche und ähnliche Schicksale anprangern. Die Demokratin ist die erste Frau und erste Afroamerikanerin in ihrem Amt. Das Thema Abtreibung soll ihr politisches Profil schärfen, um das es in Umfragen nicht eben gut bestellt ist. Sie soll „Tausende Menschen zusammenbringen“, schreibt Chavez Rodriguez, „um für die Freiheit jeder Amerikanerin zu kämpfen, über ihren eigenen Körper zu entscheiden“.