Russland verlegt Bomberstützpunkte „Ein massiver Angriff ist leichter abzuwehren als viele kleine“

Sie fliegen bis zu 5500 Kilometer weit und treffen regelmäßig ukrainische Infrastruktur, militärische Ziele, aber auch zivile Einrichtungen: die Langstreckenbomber der russischen Flotte. Sie sind mit Marschflugkörpern und ballistischen Raketen ausgerüstet und können von mehreren russischen Militärflugplätzen aus starten – jedoch bei Weitem nicht von allen, die Russland theoretisch zur Verfügung stehen.

Seit Beginn des groß angelegten Angriffskriegs gegen die Ukraine mussten die Russen ihre Bomberstützpunkte daher mehrmals verlegen und ihre Taktik bei Luftangriffen in der Ukraine ändern. Militärexperten erklären dem Tagesspiegel, was hinter den Stützpunktwechseln steckt.

Russland verfügt insgesamt über 245 Militärflugplätze, wovon aktuell etwa 70 aktiv sind. 40 davon werden im Krieg gegen die Ukraine genutzt, hauptsächlich für Flugzeuge, die nicht direkt in die Kämpfe verwickelt sind. Nur acht dieser Flugplätze wiederum sind für strategische Bomber geeignet.

Die strategische Luftwaffe ist darauf ausgelegt, gegnerische Militäreinrichtungen hinter der Front zu treffen, die feindlichen Truppen zur Verlegung zu zwingen und strategische Aufklärung zu betreiben. Sie umfasst schwere und mittlere Bomber, die mit Luft-Boden-Raketen und Bomben mit konventionellen und nuklearen Sprengköpfen ausgerüstet sind, sowie strategische Aufklärungs- und Nachschubflugzeuge.

Während des Krieges mit der Ukraine im Jahr 2022 nutzte die Russische Föderation die Flugplätze Engels 2, Schaikowka und Olenya als nächstgelegene Startplätze für Flugzeuge, die Marschflugkörper aller Art abfeuern können. Zu Beginn der ukrainischen Gegenoffensive aktivierten die Russen auch den Flugplatz Mozdok, der sich seit Juli 2018 im Umbau befand. Die Arbeiten an einer neuen Start- und Landebahn und neuen technischen Einrichtungen wurden Ende vergangenen Jahres abgeschlossen.

Auf diesem Flugplatz waren bis 1992 strategische Bomber vom Typ Tu-95MS stationiert. Während des ersten Krieges der Russischen Föderation gegen Tschetschenien in den Jahren 1995–1996 war Mozdok einer von drei Stützpunkten der russischen Luftwaffe, die für Angriffe auf die tschetschenischen Truppen und die Zivilbevölkerung genutzt wurden. Nach offiziellen russischen Angaben wurde der Flugplatz Mozdok im Jahr 2016 während des Krieges in Syrien als Basis für Tu-22-M3 genutzt, die dann als „klassische Bomber“ für Angriffe mit ungelenkten Bomben eingesetzt wurden. Auf den Satellitenbildern des „Planet Labs“, die auf den 24. Mai 2023 datiert sind, sind sechs Tu-22M3-Bomber zu sehen.

Mozdok – Mit Beginn der Offensive der ukrainischen Streitkräfte in Richtung Saporischschja hat die Russische Föderation Flugzeuge der strategischen Luftwaffe auf einen Flugplatz in der Nähe der Stadt Mozdok (nördlich der russisch-georgischen Grenze) verlegt . Dies geht aus Satellitenbildern von „Planet Labs“ hervor, die Journalisten der ukrainischen Redaktion von Radio Svoboda auswerteten.

Olenya – Der Luftwaffenstützpunkt Olenya liegt nur 200 Kilometer von den Nato-Ländern Finnland und Norwegen entfernt . Die 3500 Meter lange Start- und Landebahn diente früher einer kleinen Flotte alter Tu-22M-Überschallbomber und mehreren Antonow An-12-Militärtransportflugzeugen. Im vergangenen Herbst wurde der Luftwaffenstützpunkt vermehrt als Testgelände für Langstreckenflugzeuge genutzt. Im Oktober 2022 trafen schätzungsweise fünf strategische Bomber aus Engels in Olenya ein.

Nach dem Angriff wurde der Verlust von zwei Flugzeugen – einer Tu-95MS und einer Tu-22M3 – gemeldet. In der Folge verlegte Russland die meisten strategischen Flugzeuge auf den abgelegenen Flugplatz Olenya. Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes befanden sich im März 2023 dort noch vier Tu-95 und zwei Tu-160.

Engels 2 – Ein Flugplatz, der 458 km von der international anerkannten russisch-ukrainischen Grenze und etwa 700 km von ukrainisch kontrolliertem Gebiet entfernt liegt. Bis Dezember 2022 war er der wichtigste Flugplatz für die russische strategische Luftwaffe. Tu-95- und Tu-160-Bomber waren dort stationiert. Im Dezember wurden der Flugplatz Engels und der Übungsflugplatz Dyagilev (etwa 500 km von der Frontlinie entfernt) angegriffen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden beide Flugplätze von ukrainischen Drohnen getroffen. Die ukrainischen Behörden haben ihre Beteiligung an dem Vorfall nicht offiziell bestätigt.

Da die russischen strategischen Flugzeuge sehr groß sind, sind konventionelle Flugplätze für sie nicht geeignet. Vielmehr seien solche mit einer dreieinhalb Kilometer langen Start- und Landebahn nötig, erklärt Michail Schirichow, Militärexperte und Forscher für Militärluftfahrtgeschichte. Außerdem benötigen die Kampfpiloten, um in die Tu-22M3 und Tu-160-Langstreckenbomber einsteigen zu können, spezielle, hohe Rampen.

Der Militärexperte Michaylo Schirichov führt die Inbetriebnahme des Flugplatzes Mozdok auf eine Änderung der Taktik der russischen Armee zurück – denn nach den Tschetschenienkriegen wurden dort Fluggeräte zwischengelagert, Angriffe wurden von dort aus nicht geflogen. „Vermutlich wird er nun genutzt, um das ukrainische Luftabwehrsystem zu durchbrechen“, so der Experte.

Denn auf russische Angriffe vom Kaspischen Meer aus oder etwa aus Rjasan, südlich von Moskau, sei die ukrainische Luftabwehr eingestellt. Der Flugplatz Mozdok im Nordkaukasus ermögliche es hingegen, aus südöstlicher Richtung Angriffe durchzuführen und so die nötige Reichweite zu reduzieren. Der Treibstoff, der dadurch gespart wird, ermöglicht es den Russen, im Gegenzug eine weitere Rakete pro Flugzeugbomber anzubringen und so die Wirksamkeit ihrer Raketenangriffe zu erhöhen.

Der Militärexperte Iwan Kyrytchewsky vermutet, dass Mozdok bereits 2022 genutzt wurde, insbesondere bei der Bombardierung von Odessa vom Schwarzen Meer aus. Für Russland, so Kyrytchewsky, sei die Bindung von Flugzeugen an einen bestimmten Flugplatz nicht wichtig. Ihr Einsatz hängt vielmehr vom jeweiligen militärischen Ziel ab.

„Seit März haben die Russen nur die Intensität der Raketenstarts auf ukrainisches Gebiet von verschiedenen Trägern aus geändert. Wenn die Russen vorher einzelne Schläge in großer Zahl mit langen Unterbrechungen durchführten, führen sie jetzt kleine Schläge durch, aber fast täglich“, sagt der Experte. Und weiter: „Es ist viel leichter, einen massiven Angriff durch Raketen und Shahed-Drohnen abzuwehren als viele, kleine Angriffe. Die Russen wissen das.“

Der Fachzeitschrift „Military Balance 2023“ zufolge verfügen die Luft- und Raumfahrtstreitkräfte Russlands über 60 Langstreckenbomber von Typ Tu-95MS, 16 vom Typ Tu-160 und 66 vom Typ Tu-22M3.

Russlands wichtigste Langstreckenbomber

Die Tu-95MS (Bear H) ist ein strategischer Bomber mit Raketenträger. Zwischen 1984 und 1991 wurde er seriell im Flugzeugwerk Aviacor in der russischen Industriestadt Samara am Ostufer der Wolga hergestellt. Der Bomber ist mit Turboprop-Triebwerken, also Propellerturbinen, ausgestattet. Der Bomber kann mit maximal sechs Langstrecken-Marschflugkörpern vom Typ X-55 ausgestattet werden. Die Tu-95 wurde während des Kalten Krieges als Analogie zum amerikanischen strategischen Bomber Convair B-36 Peacemaker entwickelt. Ziel war es, potenziell Atomwaffen über große Entfernungen hinweg abzufeuern.

Eine Tu-95MS bei einer 13-stündigen Flugübung im Mai 2023 © IMAGO/ITAR-TASS

Die Tu-22M-3 (Backfire C) ist ein sowjetischer Langstreckenbomber mit Hyperschallraketen und variablen Tragflächen. Er wurde von 1978 bis 1993 produziert und ist für die Zerstörung von See- und Bodenzielen vorgesehen. Er kann mit Marschflugkörpern und Luftbomben, einschließlich Atomsprengköpfen, versehen werden. Die Hauptwaffe des Bombers ist ein Hyperschall-Marschflugkörper vom Typ Kh-22N zur Bekämpfung von Kriegsschiffen.

Ein russischer Tu-22M-3-Bomber © imago images/StockTrek Images

Die Anti-Schiff-Rakete verfügt über einen leichten, hochexplosiven Sprengkopf sowie über die Kh-22PSI-Rakete mit einem Megatonnen-Sprengkopf und einer Startreichweite von bis zu 500 km. In einem einzigen Bombardement kann sie etwa ein kleines Gebäude aus zehn Kilometer Höhe treffen. Zuvor hatte Russland Tu-22M3-Bomber in Syrien, Afghanistan, Tschetschenien und Georgien eingesetzt.

Die Tu-160 (Blackjack) ist ein strategischer Hyperschallbomber mit Raketenträger. Das Flugzeug wurde von 1984 bis 1995 in einem Flugzeugwerk in Kasan seriell produziert. Der Bomber kann im Bombenschacht mit bis zu zwölf Langstrecken-Marschflugkörpern vom Typ Kh-55 ausgestattet werden.

Eine modernisierte Tu-160M © IMAGO/ITAR-TASS

Russland hat vor Kurzem angekündigt, die Produktion der Tu-160 wieder aufzunehmen und sie zu modernisieren. Einem Bericht des britischen Analyseunternehmens Janes zufolge wird das modernisierte Flugzeug in der Lage sein, bis zu sechs Kh-55SM-Marschflugkörper mit je einem thermonuklearen Sprengkopf von 200 Kilotonnen zu tragen. Alternativ soll die Tu-160 dann auch mit Sprengköpfen vom Typ X-555 beladen werden können. Künftig plant Russland die Herstellung von 50 Tu-160M und die Umrüstung der übrigen auf die Standards der „M“, insbesondere durch die Ausstattung mit modernen Navigationssystemen und Autopiloten.