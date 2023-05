Weltrekord mit Windkraft Grüner Strom von der Nordsee-Küste

Es ist die „größte jemals von einer Windturbine erzeugte Strommenge binnen eines Tageszeitraums“, wie das Fachmagazin „Erneuerbare Energien“ kürzlich meldete. Mit 359 Megawattstunden (MWh) Stromernte innerhalbvon 24 Stunden hält die Windkraftanlage SG14-222 DD des deutsch-spanischen Konzerns Siemens Gamesa Renewable Energy seit Anfang des Jahres einen neuen Weltrekord.

Nach Angaben von Siemens könne ein mittelgroßes Elektroauto mit dieser Strommenge 1,8 Millionen Kilometer zurücklegen. Die Menge entspricht knapp dem Zehnfachen dessen, was ein reguläres Windrad normalerweise unter guten Bedingungen erzeugt. Eine der Besonderheiten des neuen Windrades ist der Rotordurchmesser von 222 Metern – mehr als doppelt so viel wie bei derzeit üblichen Windrädern.

Die Anlage am dänischen Teststandort Østerild wurde für den Offshore-Betrieb entwickelt, wird aber bislang an Land getestet. „Es ist davon auszugehen, dass die Stromerzeugung auf dem Meer aufgrund des stärkeren Winds noch höher ausfallen wird“, meldete das Fachmagazin EFahrer.com. Außerdem arbeite Siemens Gamesa an einem noch größeren Modell mit dem Namen SG 14-236 DD, das noch einmal fünf Prozent leistungsstärker sein werde als das aktuelle Rekord-Windrad.

„The winds of change have never been stronger“ – mit diesem an das berühmte Scorpions-Lied angelehnten Slogan preist Siemens Gamesa das Rekord-Windrad potenziellen Kunden gegenüber an. „Angesichts der wachsenden Notwendigkeit, den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen, sind wir mehr denn je auf den Wind des Wandels angewiesen“, schreibt der Konzern. Die jetzt erfolgreich getestete Anlage sei „der nächste Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel“. (lvt)