Das einsetzende Frühlingswetter könnte dazu beitragen, die Lage an der Front erheblich zu verändern. Das berichtete der ukrainische Armeesprecher der Militärischen Gruppe Ost, Ilja Jewlasch, jüngst während einer Fernsehsendung.

Demnach steige mit Frühlingsbeginn der Grundwasserspiegel in der Region an. Dadurch sei die Mobilität der russischen Einheiten eingeschränkt, da schweres Gerät nur noch langsam fortbewegt werden könne, so Jewlasch.

Diese Zeit kann produktiv und effektiv zu unseren Gunsten genutzt werden. Ilja Jewlasch, Militärischen Gruppe Ost der Ukraine

„Für den Feind wird es dann schwierig sein, offensive Operationen mit schwerem Gerät, Panzern, gepanzerten Kampffahrzeugen und dergleichen durchzuführen“, berichtet der Armeesprecher. Ukrainische Einheiten könnten diese Zeit nutzen, um endlich ihre „Gräben und Befestigungen zu vervollständigen“.

Russische Frontsoldaten sollen sich verkleiden

Jewlasch räumte ein, dass die schiere Anzahl russischer Soldaten für den Verteidiger aktuell „ein Problem“ darstelle. Vor allem an der Verteidigungslinie zwischen Lyman und Kupjansk „füllt der Feind seine Einheiten ständig durch Reserven und Mobilisierungen auf“.

„Wir haben bei Kupjansk schon ziemlich starke Verteidigungslinien besetzt“, sagte Jewlasch der ukrainischen Nachrichtenagentur „Ukranian News“ zufolge in der Sendung.

Es gebe entlang der Front ukrainische Betonbunker und allerhand technische Konstruktionen. Ebenjene Befestigungen könnten die Einheiten verstärken, solange Russlands Mobilität wetterbedingt eingeschränkt sei.

Allerdings verstoße Russland regelmäßig gegen internationale Konventionen; unter anderem sollen sich russische Armeeangehörige als ukrainische Soldaten verkleiden. Vereinzelt nutze der Besatzer auch sogenannte Geländebuggys, um die Fronteinheiten zu versorgen.