Whistleblower oder Doppelagenten? Der komplizierte Umgang mit Putins geflohenen Geheimdienstlern

Es waren ungewöhnliche Einblicke in das Innerste des russischen Sicherheitsapparates, die Maria Dmitrieva im Dezember 2022 zu Protokoll gab. Demnach sei die russische Armee im Zerfall begriffen, Teile von Putins Geheimdienst rechneten mit einem Nuklearschlag auf die Ukraine, und Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow sei damit beauftragt worden, Proteste in Russland niederzuschlagen.

Dmitrieva war Anfang Oktober 2022 nach Frankreich geflohen, wie Flugtickets zeigen. Nach ihrer Ankunft berichtete die ehemalige Geheimdienstmitarbeiterin, was sie bei ihrer Arbeit in den Kliniken des Verteidigungsministeriums und des FSB, wo sie russische Soldaten behandelte, erlebte. Zudem war sie nach eigener Aussage mit einem ranghohen FSB-Offizier liiert und gelangte so an Geheimdienst-Interna.

Die Details von Dmitrievas Flucht und Erzählung, über die auch der Tagesspiegel berichtete, ließen sich dabei nicht endgültig verifizieren, aber sie klangen vor dem Hintergrund anderer Medienberichte plausibel. Auch ihre Arbeitsnachweise aus Russland und die Dokumente, mit denen sie sich auswies, waren mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit echt, wie mehrere Experten bestätigten.

Fälle wie der von Dmitrieva werden seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine beinahe im Monatstakt öffentlich. Ob es nach Skandinavien geflohene Kommandeure der Söldnergruppe Wagner sind oder FSB-Agenten, die von brutalen Undercover-Einsätzen in Russland und Europa erzählen – in Medieninterviews oder Erklärungen auf Youtube berichten sie über Wladimir Putins Unterdrückungs- und Kriegsmaschinerie und finden dabei ein großes Publikum und Resonanz.

Wie vertrauenswürdig sind die prominenten Flüchtlinge?

Ihre Geschichten prägen zum einen das Bild, das die Öffentlichkeit im Westen von Putins Regime hat. Zudem taugen ihre Erzählungen auch dazu, in Russlands Bevölkerung Verunsicherung über den Kurs der Regierung zu säen – und sie könnten, so würde man zumindest annehmen, wertvolle Informanten für europäische Geheimdienste sein.

Doch es gibt auch einen anderen Blick auf die prominenten Flüchtlinge. So warnt der in London lebende russische Investigativjournalist und Geheimdienstexperte Andrej Soldatov: „Es ist kaum zu überprüfen, wie ehrlich diese Leute sind.“

Soldatov berichtet von dem bizarren Fall eines Mannes namens Alexander Novikov, der nach Dänemark floh und dort erklärte, er sei ein Agent des FSB, der die russische Oppositionsbewegung infiltriert habe. „Er war 2007 geflohen und ist zwei Jahre später nach Moskau zurückgekehrt. Dann reiste er wieder nach Transnistrien in Moldawien und kontaktierte mich vor fünf Monaten erneut aus Europa.“

Man kann Leuten wie Novikov nicht nachweisen, als Doppelagent agiert zu haben. Dass er mit seiner Vorgeschichte im Westen ohne offensichtliche Konsequenzen nach Russland zurückkehren kann, nur um dann wieder nach Europa zu reisen – das macht zumindest stutzig. Russland setze Überläufer manchmal gezielt ein oder versuche, ehemalige Agenten im Ausland nach vielen Jahren wieder anzuwerben, erklärt Soldatov.

150 russische Agenten aus Europa ausgewiesen

Besonders jetzt könnte Russland auf diese Strategie angewiesen sein, wurden doch zuletzt zahlreiche als Diplomaten getarnte Geheimagenten aus Europa ausgewiesen. So wies allein Deutschland im April 2022 40 Diplomaten wegen Spionageverdachts aus. Insgesamt waren es rund 150 russische Agenten, die zuletzt unter diplomatischem Deckmantel in den Botschaften in Frankreich, Italien, Dänemark, Schweden und Spanien arbeiteten.

Der Chef des britischen Geheimdienstes, Richard Moore, schätzt, dass seit Kriegsbeginn die Hälfte aller in Europa tätigen russischen Geheimagenten ausgewiesen wurde. Agenten, die jetzt fehlen. Und die über andere Wege in Europa platziert oder vertreten werden müssen. „Moskau sucht verzweifelt nach Ersatz – und natürlich bieten Flüchtlinge und im Exil lebende Russen die beste Möglichkeit”, meint Andrej Soldatov.

Der russische Geheimdienstexperte Andrej Soldatov © Privat

Aber wie kann verhindert werden, dass russische Geheimdienstagenten Europa infiltrieren – und gleichzeitig denen geholfen wird, die sich wirklich für eine dauerhafte Abkehr von Putins Sicherheitsapparat entschlieden haben und in Europa ein freies und sicheres Leben suchen?

Einfache Antworten auf diese Frage gibt es nicht. Das sagt auch ein renommierter Berliner Rechtsanwalt dem Tagesspiegel. Er ist unter anderem auf Asylfälle aus Russland und Kasachstan spezialisiert. Seinen Namen will er wegen seiner teils prominenten Klienten nicht veröffentlicht sehen.

Mit Blick auf die Flüchtlinge und Überläufer aus den Moskauer Sicherheitskreisen sagt er: „Für die Behörden stellen solche Fälle eine große Schwierigkeit dar. Denn oft können die Personen, die vorgeben, bei einem ausländischen Geheimdienst gearbeitet zu haben, keine Beweise dafür vorlegen”, sagt er.

Die Behördenmitarbeiter müssten in diesen Fällen allein aufgrund ihrer Menschenkenntnis entscheiden, ob sie den Personen glauben: Wer sind die Asylsuchenden? Whistleblower, die Putin schwächen und sich selbst retten wollen – oder Doppelagenten in Russlands Auftrag, die das politische Asyl als Einfallstor zu nutzen versuchen?

Der Mann, an den sich die Geflüchteten wenden

Einige der Deserteure wenden sich als Erstes an Wladimir Ossetschkin. Der russische Menschenrechtsaktivist betreibt die Internetseite Gulagu.net („kein Gulag”, also „kein Straflager“) und hilft von Frankreich aus vielen von ihnen bei ihrer Flucht in den Westen. Er ist überzeugt: Je mehr Mitarbeiter des Regimes den russischen Angriffskrieg öffentlich anprangern, desto eher endet er.

Die ehemalige FSB-Ärztin Dmitrieva ist nur eine der Geheimdienstmitarbeitenden, die sich nach Kriegsbeginn bei Ossetschkin meldeten. Sieben angeblich desertierte Agenten haben sich mittlerweile an ihn gewandt und berichten auf seinem Youtube-Kanal von den kriminellen Machenschaften des FSB – in Russland, im Kaukasus und in der Ukraine.

Der Menschenrechtler Wladimir Ossetschkin (l.), der gegen Folter an Gefangenen im russischen Strafvollzug kämpft, und der frühere Gefangene Sergej Saweljew in einer Live-Schalte. © dpa/Wladimir Ossetschkin

Wie viele Mitarbeiter des russischen Sicherheitsapparates seit dem Beginn des Krieges am 24. Februar 2022 genau in Deutschland und Europa gelandet sind, ist unklar – weder das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) noch der Bundesnachrichtendienst (BND) oder das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) können auf Tagesspiegel-Anfrage Angaben dazu machen.

Nach Tagesspiegel-Informationen wenden sich geflohene russische Geheimdienst-Mitarbeiter nur in Einzelfällen an deutsche Nachrichtendienste. Anders im Ausland. Geheimdienstexperte Andrej Soldatov spricht dem Tagesspiegel gegenüber von „Dutzenden“ Fällen, die seit Kriegsbeginn bei europäischen Geheimdiensten gelandet seien.

Der FSB in Russland Der Inlandsgeheimdienst FSB gehört laut einer Umfrage des Lewada-Meinungsforschungsinstituts nach der Regierung und dem russischen Militär zu den Institutionen, denen die Russen am meisten vertrauen. Neben dem FSB gibt es noch den Auslandsgeheimdienst SWR und den Militärnachrichtendienst GRU. FSB und SWR gingen aus dem Geheimdienst der Sowjetunion, dem KGB, hervor. Wladimir Putin, der als ehemaliger KGB-Agent in Dresden stationiert war, war von 1998 bis 1999 FSB-Chef.

Für Menschenrechtsaktivist Ossetschkin beweist der Gang an die Öffentlichkeit, dass die ehemaligen FSB-Agenten Russland und ihrem früheren Leben den Rücken gekehrt haben – und zwar für immer und mit weitreichenden Konsequenzen.

„Diese Menschen müssen um ihr Leben und das ihrer Angehörigen fürchten”, sagt Ossetschkin. Wenn das so ist, müssten sie in Europa auch Asyl bekommen – doch das ist nicht immer der Fall. Die echten und vermeintlichen Ex-Agenten stellen die europäischen Migrationsbehörden vor ein ernsthaftes Problem.

Folter im Auftrag des FSB

Ein Fall, der beispielhaft zeigt, wie schwierig der Umgang mit angeblichen Ex-Geheimdienstlern ist, ist der von Emran Nawruskbekow. Sein Asylverfahren in Polen läuft laut seiner Aussage schon seit sechs Jahren. Im vergangenen Jahr wandte er sich erstmals an die Öffentlichkeit. Am 29. Dezember 2022 erschien auf dem Youtube-Kanal von Gulagu.net ein mehr als zweistündiges Interview mit dem angeblichen Deserteur aus der nordkaukasischen Republik Dagestan.

Nach eigenen Angaben ist Nawrusbekow insgesamt acht Jahre lang beim FSB tätig gewesen. Von Ende 2009 bis 2013 sei er erster Kämpfer einer Einsatzbegleiteinheit der FSB-Spezialkräfte „Speznas” in Dagestan gewesen. Danach soll er für den Dienst für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung des FSB gearbeitet haben.

Nawruskbekow berichtet dem Tagesspiegel unter anderem, wie der FSB „kontrollierte Terroranschläge“ im Kaukasus organisiert haben soll und die FSB-Spezialeinheiten unter dem Deckmantel der „Liquidierung von Terroristen“ gefesselte Menschen erschossen haben sollen.

Asylanträge angeblicher Überläufer werden eher abgelehnt. Berliner Rechtsanwalt, der seinen Namen nicht veröffentlicht sehen will

Außerdem will er Zeuge geworden sein, wie Agenten des FSB und des Innenministeriums Zielpersonen Drogen und Waffen unterschoben und sich an Folter- und Fälschungsstrafverfahren gegen Unschuldige beteiligten – als Rache für ihre Weigerung „zu kooperieren“ und die Anweisungen der Sonderdienste zu erfüllen.

Die Schilderungen seiner Zeit in Europa klingen nicht weniger abenteuerlich: Nachdem Nawrusbekow mit seiner Frau und seinem Sohn 2017 nach Polen geflohen war, lebten er und seine dann schwangere Frau mit dem Sohn von Februar bis Oktober 2022 in Berlin – wohl in der Hoffnung, dass die sechs Monate der Dublin-Frist verstreichen, ohne dass sie abgeschoben werden. Doch genau einen Tag vor Ablauf der Frist seien sie nachts abgeholt und zurück nach Polen geschickt worden. Sein Asylantrag stehe dort weiter aus, sagt Nawrusbekow. Der BND habe sich nie für ihn interessiert, sagt er.

Das Dublin-Verfahren Das sogenannte Dublin-Verfahren dient dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zufolge dazu, zu bestimmen, welcher EU-Mitgliedsstaat für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Dadurch soll sichergestellt werden, dass jeder Asylantrag nur durch einen Staat geprüft wird. Stellt sich also heraus, dass ein Asylsuchender bereits in einem anderen EU-Land vorstellig geworden ist, wird er diesem wieder überstellt – wenn nichts gegen eine Abschiebung spricht. Diese Überstellung muss für gewöhnlich innerhalb von sechs Monaten ab Beginn des Dublin-Verfahrens geschehen. Verstreicht diese Frist, geht die Zuständigkeit zur Prüfung des Antrages an das Land über, in dem sich der Asylsuchende befindet.

Der Rechtsanwalt, der Nawrusbekow im September in Berlin traf, weil dieser sich in seinem Asylfall beraten lassen wollte, sieht einen negativen Trend: „Asylanträge angeblicher Überläufer werden eher abgelehnt.“ Das liege daran, dass es oft schwer einzuschätzen sei, ob die Asylantragsteller in ihrer Heimat tatsächlich politisch verfolgt würden, wenn man sie zurückschickte.

Der ehemalige Leiter des BND-Leitungsstabs, Gerhard Conrad, sieht nur gute Chancen für die Asylsuchenden, wenn sie sich einem ausländischen Nachrichtendienst öffneten – und dadurch das Recht ihres Herkunftslandes brächen. Das werde als sogenannter Nachfluchtgrund gesehen. Hinzu kommt, dass Abschiebungen russischer Männer nach Russland derzeit häufig eingefroren oder ausgesetzt werden – weil die Gefahr besteht, dass sie eingezogen und an die Front in die Ukraine geschickt werden.

Um einschätzen zu können, ob jemand in Russland gefährdet ist, müssen die Behörden zuerst prüfen, ob eine Person tatsächlich beim russischen Inlandsgeheimdienst tätig war. Dafür gebe es die Möglichkeit, über das Auswärtige Amt die deutsche Botschaft in Moskau zu kontaktieren und Informationen über die Person einzuholen, berichtet der Anwalt, der mit Nawrusbekows Fall vertraut ist.

„Das ist aufgrund des Krieges zwar nicht einfacher geworden, aber die Option besteht weiterhin. Allerdings ist dieses Vorgehen eher die Ausnahme, weil im Bamf dafür häufig die Kapazitäten fehlen”, sagt er.

Das ist ein bisschen wie Dating: Du wischst viele Male nach links, bevor du tatsächlich ein Match hast. Geheimdienstexperte Edward Lucas

Wo diplomatische Wege enden, könnten deutsche Geheimdienste ihre internationalen Kontakte nutzen: Die Daten eines vorgeblichen Geheimdienstmitarbeiters können in der Datenbank der Sicherheitsdienste des Berner Clubs abgefragt werden. Der Berner Club ist der informelle Zusammenschluss aller Direktoren der Inlandsgeheimdienste der 28 EU-Mitgliedsstaaten, in Deutschland ist das der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz.

„Als Erstes erstellen die Behörden ein Hintergrund- und Kompetenzprofil, allein schon um eine mögliche Täuschungsabsicht oder Provokation so gut es geht auszuschließen“, sagt der ehemalige BND-Mitarbeiter Gerhard Conrad. Die Person müsse umfänglich über ihr Umfeld Bericht erstatten: in welcher Abteilung sie arbeitet, wer ihre Vorgesetzten sind. „Eventuell taucht er ja in Datenbanken auf, wenn er zum Beispiel schon mal im Ausland tätig war oder frühere Überläufer seinen Namen genannt haben“, sagt Conrad.

Dass eine Person einen niedrigeren Rang hat, müsse nicht bedeuten, dass sie weniger nützlich sei. „Sekretäre oder Registratoren beispielsweise sitzen an Informationsknotenpunkten und wissen häufig sehr viel über geheime Interna, Vorgänge und Strukturen, ohne auf diese je Einfluss nehmen zu können”, sagt Conrad. Diese Personen verwalteten eine Vielzahl von Daten. Das mache sie für europäische Geheimdienste besonders interessant.

„Selbstanbieter“ beschäftigen die Geheimdienste

Der britische Geheimdienstexperte Edward Lucas berichtet, dass sich westliche Geheimdienste ständig mit solchen sogenannten „Selbstanbietern” beschäftigen müssten.

„Sie denken, dass sie etwas Interessantes wissen und wollen es verkaufen oder einen anderen Vorteil davon – doch am Ende wird daraus nichts. Das ist Teil ihres Lebens, ein bisschen wie Dating: Du wischst viele Male nach links, bevor du tatsächlich ein Match hast“, sagt Lucas. „Es kommt sehr, sehr selten vor, dass du solche Personen hast, bei denen du sagst: ‚Okay, das sind brillante Informationen‘. Ich kann mich nicht an viele solcher Beispiele in der Geschichte von Geheimdiensten erinnern.“

Dass einen der lange Arm Moskaus erreicht hat, erkennt man manchmal erst, wenn es zu spät ist. Gerhard Conrad, ehemaliger BND-Mitarbeiter

Der Fall Nawrusbekow wird zusätzlich dadurch erschwert, dass er genau den vom deutschen Ex-BND-Mitarbeiter Conrad erwähnten Nachfluchtgrund hat: Nawrusbekow behauptet, dass er 2018 vom Auslandsgeheimdienst eines europäischen Landes kontaktiert worden sei und diesem bis Juni 2022 zahlreiche Insider-Informationen geliefert habe. In Russland hätte das für ihn schwerwiegende Konsequenzen.

So detailreich Nawrusbekows Angaben sind, so wenig lassen sie sich abschließend überprüfen.

Nachweise über seine Arbeit beim FSB liegen Nawrusbekow zufolge bei den unterschiedlichen europäischen Behörden. Ob interne Dokumente und die Namen seiner Vorgesetzten, die er als Beweis seiner Dienstzeit anführt, tatsächlich von ihm stammen, sei nicht gewiss, sagt der russische Geheimdienstexperte Andrej Soldatov dem Tagesspiegel, nachdem er die Papiere gesichtet hat. „Viele dieser Dokumente sind bereits seit einiger Zeit öffentlich verfügbar.” Nawrusbekow behauptet, dass er es gewesen sei, der die Dokumente gestreut habe.

Offen bleibt auch, ob sich tatsächlich der Auslandsgeheimdienst eines anderen europäischen Landes für ihn interessierte – und wenn ja, warum dieser, aber nicht der Bundesnachrichtendienst, wie Nawrusbekow behauptet.

„Wenn das wirklich jemand ist, der etwas zu erzählen hat, dann hätte ich gedacht, er wendet sich sofort an die einschlägigen Dienste hier”, sagte der Berliner Rechtsanwalt, der mit dem Fall vertraut ist. Er klärte Nawrusbekow über die Dublin-Frist auf und empfahl ihm, sich als Ex-Agent an den BND oder das Bundesamt für Verfassungsschutz zu wenden. „Wenn er wertvolle Informationen hat, gehe ich davon aus, dass die [europäischen Geheimdienste] ihm etwas anbieten werden, wie sie ihn schützen.”

Doch warum sollte sich ein ehemaliger FSB-Mitarbeiter wie Nawrusbekow erst an die Medien und dann an die Behörden wenden? „Das machen Personen gerne dann, wenn sie glauben, dass die Behörden sie nicht ernst nehmen”, sagt Conrad. „Sie haben Angst und treten den Schritt in die Öffentlichkeit an. Nach dem Motto: ‚Liebe Medien, bitte schützt mich‘.“ Ein weiteres Problem, das der Geheimdienstexperte Soldatov nennt: Manche Deserteure haben zunächst vor, überzulaufen, aber ändern ihre Meinung dann später.

Einige ehemalige russische Geheimdienstmitarbeiter bekämen zu ihrem Schutz sogar andere Identitäten und könnten so in einem für sicher gehaltenen Drittland ein neues Leben beginnen, sagt Conrad. Doch dann träfen sie auch nach einer längeren Zeit scheinbarer Sicherheit die falschen Leute. „So erreicht sie der lange Arm Moskaus auch nach Jahren noch“, sagt Conrad. „Das erkennt man manchmal erst, wenn es zu spät ist.“

Die ehemalige FSB-Ärztin Dmitrieva ist mittlerweile abgetaucht, zu ihrem eigenen Schutz, wie sie sagt – und kooperiert nach eigenen Angaben mit dem französischen Geheimdienst. Ihre Konten bei verschiedenen Messengerdiensten sind gelöscht, ihr aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt.

Zur Startseite