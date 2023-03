„Wir gleiten immer mehr in Richtung Bürgerkrieg ab“ : Erneute Massenproteste gegen Justizreform in Israel

Die Proteste in Israel gegen die umstrittene Justizreform reißen nicht ab. Kritik an Netanjahu kommt mittlerweile auch aus den eigenen Reihen. Am Sonntag streikten hunderte Eliteoffiziere.