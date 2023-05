„Wir sind der Hausherr in Jerusalem“ : Erneuter Besuch von Israels Polizeiminister auf Tempelberg sorgt für heftige Kritik

Der Tempelberg in Jerusalem ist die drittheiligste Stätte des Islams. Ben-Gvir will den Zugang für Juden erweitern – was zu Sorgen bei Palästinensern führt.