Wöchentlich 20 Verbindungen Lufthansa will ab Januar wieder Flüge nach Tel Aviv anbeiten

Die Lufthansa Group plant, Tel Aviv ab dem 8. Januar 2024 wieder anzufliegen. In einer ersten Phase sollen ab Frankfurt zunächst vier und ab München drei wöchentliche Flüge starten.

Die Tochtergesellschaften Austrian Airlines und SWISS wollen acht und fünf wöchentliche Verbindungen anbieten. Insgesamt würden somit wöchentlich 20 Maschinen von und nach Tel Aviv fliegen. „Das entspricht rund 30 Prozent des regulären Flugplans“, erklärte die Fluggesellschaft am Freitag in Frankfurt am Main. Zum Einsatz kommen Flugzeuge der Airbus A320-Familie.

Die Lufthansa Group beobachte die Sicherheitslage in Israel weiterhin intensiv und stehe in engem Kontakt mit den lokalen und internationalen Behörden. Mit eventuellen Flugplananpassungen müssten Passagiere rechnen. Der Flugplan soll am Montag veröffentlicht werden. Die Flüge sind ab diesem Zeitpunkt buchbar.

Die Airlines der Lufthansa Group hatten am 9. Oktober 2023 ihre planmäßigen Flüge von und nach Tel Aviv ausgesetzt. Die ebenfalls ausgesetzten Flüge nach Beirut (Libanon) wurden heute wieder aufgenommen. (Tsp)