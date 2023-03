Xi in Moskau, Kishida in Kiew Bringt Japans Premier Chinas Herrscher unter Zugzwang?

Russlands Angriffskrieg in der Ukraine hat die Welt verändert und die internationale Sicherheitslage auf den Kopf gestellt. Bestes Beispiel dafür: Die Staatschefs zweier asiatischer Großmächte sind gerade in Europa, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

Während Chinas Präsident Xi Jinping in Moskau mit Kremlchef Wladimir Putin verhandelt, ist Japans Premier Fumio Kishida auf dem Weg nach Kiew. Am Dienstagnachmittag will er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen, wie der japanische TV-Sender NHK unter Berufung auf mehrere Regierungsbeamte berichtet.



Zuvor war Kishida auf Staatsbesuch in Indien, von wo er direkt weiter in Richtung Ukraine gereist sein soll. Es ist die erste Reise eines japanischen Staatschefs in eine Kriegsregion seit dem Zweiten Weltkrieg.

Dem Gast den Vortritt lassen: Xi beim Gespräch mit Russlands Premier Mikhail Mishustin. © action press/Астахов Дмитрий

Mit seinem Besuch unterstreicht Kishida Japans Solidarität mit der von Russland überfallenen Ukraine. Zugleich erhöht er aber auch den Druck auf Xi Jinping, nach seinem Moskau-Besuch ebenfalls nach Kiew zu reisen.

Bislang gibt es diesbezüglich nur Gerüchte. China hat ein Telefonat Xis mit Selenskyj nach dem Besuch in Moskau angekündigt. Wenn Peking aber als „Vermittler“ im Ukraine-Krieg ernst genommen werden möchte, gehörte eine Reise nach Kiew zum Pflichtprogramm – gerade jetzt, da Japans Premier und enger Verbündeter von US-Präsident Joe Biden ebenfalls dort ist.

5,5 Milliarden US-Dollar Hilfe zahlt Tokio an Kiew.

Beide Staaten haben aber unterschiedliche Interessen. Xi Jinping betonte kurz nach seiner Ankunft in Moskau die enge Freundschaft zu Putin, der seit Freitag vom Internationalen Strafgerichtshof per Haftbefehl gesucht wird. Die Ermittler in Den Haag werfen dem Kreml-Chef Kriegsverbrechen vor, da seine Armee ukrainischen Angaben zufolge Kinder aus der Ukraine nach Russland entführt hat.

Dennoch plant Chinas Parteichef, die Zusammenarbeit mit Moskau auszubauen. Für Dienstag sind Verhandlungen beider Regierungsdelegationen geplant. Dabei geht es um eine Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen und um mögliche Waffenlieferungen chinesischer Rüstungskonzerne an Russland.

Kishida hingegen hat ein Hilfspaket für Kiew im Gepäck: Im Februar hatte Japan der Ukraine 5,5 Milliarden US-Dollar an humanitärer Hilfe zugesagt und vervierfachte damit die bisherigen Beiträge Tokios.

„Russlands Aggression gegen die Ukraine ist nicht nur eine europäische Angelegenheit, sondern eine Herausforderung für die Regeln und Grundsätze der gesamten internationalen Gemeinschaft“, sagte Kishida damals und machte so deutlich, auf wessen Seite er steht. Jetzt zeigt er es mit seinem Besuch in Kiew.

