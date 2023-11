Zentrum für Nukleartechnologie Bericht über angebliche Explosion in Atomanlage im Iran

Offiziell unbestätigten Angaben zufolge soll es Explosionen im Zentrum für Nukleartechnologie im iranischen Isfahan gegeben haben. Das meldete am Sonntag die „Jerusalem Post“ online. Irans staatliche Nachrichtenagentur IRNA verbreitete dazu nichts.

Explosionen, Stromausfälle, Brände stören Irans Atomprogramm seit Jahrzehnten. In der Atomanlage in Natans, wo Zentrifugen zur Urananreicherung hergestellt werden, wurde die Stromzufuhr 2021 durch eine Cyberattacke gekappt.

Im Vorjahr starb 50 Kilometer östlich von Teheran ein führender Atomwissenschaftler des Mullah-Regimes. Trotz umfangreichen Personenschutzes wurde Mohsen Fachrisadeh bei einem Attentat getötet.

Die Regierung der islamischen Theokratie beschuldigte „hiesige Söldner“ Israels. Letztlich ist unklar, wer hinter dem Anschlag steckt. Tatsächlich aber sehen sich die Mullahs mit einer heimischen, zuletzt auch militanten Opposition konfrontiert, in der insbesondere die Minderheiten der Kurden und Belutschen aktiv sind.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hatte zuvor öffentlich geheimdienstlich gewonnene Unterlagen zu Irans Atomprogramm vorgestellt. Er warf dem Iran vor, über den Fortschritt seines Atomprogramms gelogen zu haben. Und er sagte: „Merkt Euch diesen Namen, Fachrisadeh.“

Israel will verhindern, dass der Iran an Atomwaffen gelangt. Auch die UN-Atomenergiebehörde sprach zuletzt davon, dass in den Nuklearanlagen des Landes womöglich bald ein waffentauglicher Reinheitsgrad erreicht werden könnte.

Das Mullah-Regime in Teheran erkannt Israel nicht nur offiziell nicht an, es will den jüdischen Staat eigenen Aussagen zufolge vernichten. Die schiitischen Theokraten unterstützen in vielen Staaten islamistische Verbände, darunter auch die sunnitische Hamas. Proiranische, schwer bewaffnete Kräfte beherrschen den Süden Libanons und viele Regionen Syriens und Jemens.