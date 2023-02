„Zutiefst besorgt“ Blinken warnt vor möglichen Waffenlieferungen Chinas an Russland

Der amerikanische Außenminister Antony Blinken äußerte sich „zutiefst besorgt“ darüber, dass China „Russland bei seiner Aggression gegen die Ukraine mit tödlichen Waffen unterstützten“ könnte. Das sagte Blinken am Samstag in einem Interview mit dem amerikanischen Sender „NBC“.

„Ich habe deutlich gemacht, dass dies ernsthafte Konsequenzen für unsere Beziehungen hätte, was auch Präsident [Joe] Biden bei mehreren Gelegenheiten direkt mit Präsident Xi [Jinping] besprochen hat“, sagte Blinken weiter. Dem US-Außenminister zufolge gehen die USA davon aus, dass China Russland bereits mit „nicht tödlicher“ Militärhilfe unterstützt.

US-Außenminister Blinken und sein chinesischer Kollege Wang Yi hatten sich am Samstag auf der Münchener Sicherheitskonferenz getroffen. Dabei soll es vor allem um den mutmaßlichen chinesischen Spionageballon gegangen sein, den die USA über ihrem Luftraum abfingen.

Bei dem Treffen habe Blinken zudem vor „Konsequenzen“ gewarnt, sollte Peking Russland „materielle Unterstützung“ zukommen lassen oder bei der Umgehung westlicher Sanktionen helfen, fasste der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, das Treffen zusammen. Gleichzeitig habe Blinken betont, dass die USA „keinen Konflikt“ mit China wollten und auch keinen „neuen Kalten Krieg“.

Blinken habe die Bedeutung eines diplomatischen Dialogs und offener Kommunikationswege „zu jeder Zeit“ unterstrichen. US-Präsident Joe Biden hatte bereits am Donnerstag seine Bereitschaft signalisiert, die Spannungen mit Peking beruhigen und auch mit Chinas Präsident Xi Jinping sprechen zu wollen.

Die Spannungen zwischen China und den USA haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Dabei geht es unter anderem um den Konflikt um Taiwan, die Situation in Hongkong, Menschenrechte und Handelsfragen. In den vergangenen Monaten hatte es aber auch Zeichen der Entspannung gegeben. So trafen sich Biden und Xi im vergangenen November am Rande des G20-Gipfels in Indonesien. (Tsp mit AFP)

