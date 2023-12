Kölner Weihnachts-„Tatort“ Warum das mit der Geschenkepaket-Lieferung doch keine so gute Idee ist

Der Konsumrausch in der Vorweihnachtszeit bringt die Lieferdienste bekanntlich gehörig auf Trab. Der Apostel Paulus hat das vor knapp 2000 Jahren natürlich ganz anders gemeint, als er die Galater ermahnte: „Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“

In der kapitalistischen Gegenwart wird eher das Gesetz der Ökonomie erfüllt. „Kann man doch im Internet bestellen“, motzt Kommissar Max Ballauf (Klaus J. Behrendt), nachdem Kollege Freddy Schenk (Dietmar Bär) zu spät am Tatort eingetroffen ist. Schenk hatte bei der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für seine Frau die Zeit aus dem Blick verloren.

Es menschelt wieder im Kölner „Tatort“-Kommissariat, Wichteln und gemeinsamer Weihnachtsmarkt-Ausflug zum besinnlichen Abschluss inklusive. Gleichzeitig hat die Episode „Des anderen Last“ (ARD, 3. 12., 20.15 Uhr) einen sozialkritischen und bedrückend tragischen Hintergrund.

Schaads letzte Rolle Jennys greiser Nachbar war die letzte Rolle für Schauspieler Dieter Schaad, der wenige Wochen nach den Dreharbeiten im Alter von 96 Jahren starb. Der gebürtige Hesse Schaad spielte jahrelang den Dr. Manfred Pauli in der „Lindenstraße“ und war auch im hohen Alter immer wieder auf dem Bildschirm zu sehen.

Der Krimi beginnt mit einem Überfall auf einen Lieferdienst-Transporter: Fahrer Milan Strasser (Dennis Svensson) wird erstochen. Seine Chefin Sybille Jäger (Susanne Bredehöft) vermutet: „Jemand wollte an die Pakete.“ Schließlich sei auch ein anderer Fahrer bereits ausgeraubt worden.

Für Schwung und Spannung sorgt der Einsatz von Kriminaltechnikerin Natalie Förster (Tinka Fürst) als verdeckte Ermittlerin bei der Firma. Jenny Wegner (Paula Kober) soll die Neue anlernen. Jennys Begeisterung hält sich in Grenzen, aber der Stress der gemeinsamen Touren schweißt zusammen.

Regisseurin Nina Wolfrum („Gestern waren wir noch Kinder“) inszeniert mit viel Feingefühl, wie sich die beiden jungen Frauen anzufreunden beginnen. Tinka Fürst und Paula Kober sind das schauspielerische Herzstück des Films, der sozialen Realismus und vorweihnachtliche Stimmung zu verbinden weiß.