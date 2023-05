60. Geburtstag der Kinemathek ddddd

Herr Rother, in diesem Jahr feiert die Deutsche Kinemathek ihren 60. Geburtstag. Wie ist Ihr Haus auf die neuen Anforderungen in einer sich wandelnden Bilderkultur vorbereitet?

Die Rezeption des Bewegtbildes befindet sich in einem Umbruch, wie wir ihn zuletzt vermutlich im Übergang vom Stumm- zum Tonfilm erlebet haben. Die Geschäftsmodelle, die Abspielmöglichkeiten und das Nutzerverhalten ändern sich radikal. An diesen Punkten muss auch unsere Selbstbefragung als Institution ansetzen: Wie können wir unsere Sammlung für die zukünftige Anforderungen neu evaluieren?

Wie spiegelt sich diese Fragestellung im Jubiläumsprogramm wider?

Unser Projekt „ArchiVistas“ fusst auf zwei Säulen: Einerseits befragen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Sammlungen und stellen eine Auswahl ihrer Filme in unserer monatlichen Reihe „Filmspottings“ sowie in unserem neuen Onlinemagazin „Insights“ vor. Die zweite Säule besteht darin, dass wir mit Filmschaffenden und Persönlichkeiten des kulturellen Lebens wie Fatih Akin, Mo Asumang, Margarethe von Trotta und Julian Rosefeldt in einen Austausch treten über die Frage, unter welchen Voraussetzungen heute Bewegtbilder kursieren und welche Konsequenzen sich daraus für die Arbeit einer Kinemathek ableiten.

Wir arbeiten aber auch mit Schülerinnen und Schülern zusammen, die wiederum ganz andere Erfahrungen mit unserer Bilderkultur machen, mit einem queeren Kino aus Texas und Bénédicte Savoy, die sich näher mit der Kontextualisierung der Filme und der filmbegleitenden Materialien befasst. Das Ergebnis dieser Befragung wird ab dem 4. Oktober in einer Installation im Museum für Film und Fernsehen zu sehen sein. In diesem Rahmen bieten wir auch den Besucherinnen an, ihre eigenen Antworten und Fragen, aber aber auch Kritik, zu teilen.

Eine Kinemathek steht also vor derselben Herausforderung wie Museen, sich nicht mehr nur als Ort von abgeschlossener Geschichte zu begreifen, sondern sich für einen Dialog mit den Gästen zu öffnen. Sind das ihre Lehren aus der Pandemie?

Wir befinden uns in einem Lernprozess, die Erfahrungen in der Pandemie haben dazu viel beigetragen. Wir haben mit virtuellen Führungen experimentiert, Sammlungserkundungen online angeboten, was auch zum Web-Auftritt von „Insights“ führte, und ein Streamingportal mit Filmen aus unserem Archiv gestartet. Dabei haben die Förderprogramme Museum 4.0 und Neustart Kultur geholfen, die uns die Sicherheit gaben, neue Projekte, wie etwa unsere App, zu testen. Die Überlegung dahinter ist immer dieselbe: Welche Erfahrungen können wir als Kinemathek bieten, die bisher nicht möglich waren? Am 14. Oktober eröffnen wir zum Beispiel eine Ausstellung in der Weltkulturerbestätte Völklinger Hütte, einem stillgelegten Stahlwerk im Saarland. Wir müssen gerade sehr viel ausprobieren – auch vor dem Hintergrund, dass wir 2025 aus diesen Räumlichkeiten ausziehen werden.

Der Eingangsbereich der ständigen Ausstellung des Museums für Film und Fernsehen. © Marian Stefanowski./Marian Stefanowski.

Im Frühjahr 2025 läuft Ihr Vertrag im Sony Center aus, im Moment ist als neuer Standort der Parkplatz neben dem Gropius Bau im Gespräch. Wie sieht die Interimslösung für die Kinemathek und das Filmmuseum aus?

Wir stehen als zu 100 Prozent bundesgeförderte Kultureinrichtung in engem Austausch mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, der Bima, die für die Suche nach einem Zwischenquartier zuständig ist. Einigkeit bestand darin, dass wir einen Übergangsort finden, der Publikumsverkehr für unsere Bibliothek, unser Bildungsangebot sowie für kleinere Ausstellungen erlaubt. Wir haben inzwischen einige vielversprechende Immobilien angeboten bekommen, die von der Bima noch evakuiert werden. Nicht alle diese Objekte sind allerdings für das Anforderungsprofil eines Museums ausgestattet. Die Bima evaluiert gerade die verschiedenen Optionen.

Es gibt also den politischen Willen, dass die Kinemathek und das Museum für Film und Fernsehen bis zum neuen Museumsbau ihre Arbeit fortsetzen?

Ja, denn wir haben einen öffentlichen Auftrag, den wir, so der ausdrückliche Wunsch der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, weiter erfüllen sollen. Jeder Regierungswechsel bringt personelle Veränderungen mit sich, auch im Kulturausschuss. Aber Claudia Roth hat sehr früh signalisiert, dass sie das neue Filmhaus auf dem Parkplatz des Gropius Baus befürwortet – so schnell wie möglich.

Was bedeutet das konkret?

Das Grundstück gehört schon seit einer Weile dem Bund, allerdings gibt es noch keinen Bebauungsplan. Hier ist nun die Stadt Berlin gefordert. Wir gehen mal vorsichtig von etwa zehn Jahren aus. Und das bedeutet eben, dass unser Zwischenquartier für eine längerfristige Lösung herhalten muss.

Von welchen Bezirken sprechen wir da?

Im Moment möchte ich nur so viel sagen, dass sie alle innerhalb des S-Bahnrings liegen – sowohl im Osten als auch im Westen.

Im Sony Center haben Sie einen Mietvertrag mit einer Immobilienfirma, im neuen Museumsbau wird der Bund Ihr Vermieter sein. Was ändert sich dadurch für die Kinemathek?

Das ändert alles. Zunächst mal zahlen wir künftig unsere Miete an den Bund, das heißt, dieses Geld fließt nicht an einen Immobilienfonds, sondern in den Bundeshaushalt – und damit in neue Projekte. Der Potsdamer Platz war immer ein guter Standort, weil er zentral liegt und Touristen anzieht, aber das Gebäude war nicht als Museum konzipiert worden. Auf dem Gropius-Parkplatz können wir in Zukunft einen state of the art Museumsbau erwarten, der über zwei Kinosäle verfügt und – das ist eine wesentliche Voraussetzung – vor allem klimaneutral ist. Bei einem Neubau ist das viel leichter umzusetzen als bei Bestandsbauten.

Zur Person Rainer Rother, geboren 1956, ist seit 2006 Direktor der Deutschen Kinemathek und Leiter der Retrospektive der Berlinale.

Beim geplanten Museum der Moderne scheint das mit der Klimaneutralität bisher aber noch nicht zu funktionieren. Gibt es schon ein Konzept, wie Sie die Vorgaben im Rahmen des Budgets erfüllen können?

H---------------------------------

Wie hoch sind die Kosten für das neue Gebäude auf dem Gropius-Parkplatz veranschlagt?

____ ____ ____ ____ ____

Der auslaufende Vertrag bedeutet auch das Ende des Filmhauses am Potsdamer Platz. Die Kinemathek, das Arsenal und die Dffb werden künftig nicht mehr unter einem Dach sein. Das Arsenal geht in das Silent Green im Wedding, die Dffb bezieht ihren neuen Campus in Moabit. Kinemathek und Dffb waren schon am Theodor-Heuss-Platz Nachbarn. Was geht nun verloren?

Heinz Rathsack war sogar eine Weile Direktor sowohl der Dffb als auch der Kinemathek. Unsere drei Einrichtungen haben sich aber schon über einen längeren Zeitraum in unterschiedliche Richtungen bewegt. Auch die Filmstudenten haben heute andere Vorlieben als noch die Generation Christian Petzold und Thomas Arslan. Ihr Interesse am Film hat sich gewandelt, was auch mit der schieren Menge an Bewegtbildern heutzutage zusammenhängt.

Erweist sich nun, wo sich die drei Einrichtungen an anderen Orten verstetigen, auch das Filmhaus rückblickend nur als Übergangslösung?

Das Filmhaus war eine Berliner Idee, weil zu Beginn alle drei Institutionen, in unserem Fall teilweise, noch dem Senat unterstanden. Und sie passte in diese Aufbruchsstimmung der 1990er Jahre: Am Potsdamer Platz sollte wieder etwas Leben in die Bude kommen. Seitdem haben sich diese Einrichtungen aber, wie im Übrigen die gesamte Stadt, weiterentwickelt. Die Dffb ist internationaler geworden, das Arsenal setzt neue thematische Schwerpunkte, und auch wir konnten in den vergangenen zwanzig Jahren unser Profil besser definieren. Vor dem Potsdamer Platz hatte die Kinemathek noch kein Museum. Alle drei Institutionen sind an diesem Ort gewachsen.

Das Filmhaus passte in diese Aufbruchsstimmung der 1990er Jahre: Am Potsdamer Platz sollte wieder etwas Leben in die Bude kommen. Rainer Rother, Leiter der Kinemathek

Auch der Umgang mit medialen Bildern hat sich seitdem verändert.

Vor 2006 hatten wir kein museumspädagogisches Angebot, was heute noch im kleinsten Museum unverzichtbar ist. Wenn wir jetzt nicht die jüngeren Generationen für eine kritischen Auseinandersetzung mit Bewegtbildern sensibilisieren und ihr Nutzerverhalten schulen, dann droht die Gefahr, dass diese Bilder irgendwann nur noch konsumiert, aber nicht mehr verstanden werden. Unser Anspruch besteht weiterhin darin, ein kritisches Bewusstsein für die Bilder, die uns umgeben, zu schaffen.

Ein Forschungsschwerpunkt der Kinemathek war von Beginn an das Exil. In den vergangenen Jahren wird aber das Thema Migration gesellschaftlich immer relevanter. Wäre es da nicht an der Zeit, auch die Idee eines nationalen Filmerbes zu überdenken? Gehören zur deutschen Filmgeschichte nicht auch ein iranischer Filmemacher wie Sohrab Shahid Saless oder Rafael Fuster Pardo aus Spanien, die in den 1970er und 1980er Jahren Filme in und über Deutschland gemacht haben?

Die Kinemathek ist schon aus ihrer Geschichte heraus kein klassisches nationales Filmarchiv. Wir haben eine große Sammlung zum Exilfilm, viele unabhängige Filme, queeres Kino und eine große Zahl an Filmen von Regisseurinnen. Da wir das Archiv der Dffb pflegen und diese Filme verleihen, befinden wir uns drüber hinaus aber auch in der glücklichen Situation, die Perspektive von migrantischen Regisseurinnen auf Deutschland präsentieren zu können. Diese Richtung werden wir weiterverfolgen.

Inwiefern?

Unser Symposium „Absent“ im Oktober behandelt die Frage: Welche politischen Einstellungen, welche sozialen Gruppen sind in der Filmgeschichte bislang nicht berücksichtigt oder unterrepräsentiert? Und wie kann man ihnen Sichtbarkeit verschaffen? Wir stoßen da auf ganz praktische Probleme: Für die Förderung von Digitalisierungen kommen nur Filme infrage, die ein deutsches Ursprungszeugnis haben. Das trifft auf die Produktionen der Dffb zu, bei vielen Filmen gibt es da aber einen Interpretationsspielraum. Das ist selbst beim Exilkino in Einzelfällen immer noch ein Problem.

An dem neuen Standort befindet sich die Kinemathek neben dem Gropius Bau, Topografie des Terrors und dem Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Ist diese neue Nachbarschaft nicht vielleicht auch programmatisch?

Dazu kommt noch das Exilmuseum am Anhalter Bahnhof. Es entsteht eine richtige Museumsmeile, und alle diese Häuser haben etwas miteinander zu tun. 2016 gab es im Gropius Bau zum Beispiel eine William-Kentridge-Ausstellung, in Zukunft könnten die beiden Häuser in so einem Fall kooperieren. Das ist eine einmalige Chance, genau an diesem Ort mit der Berlinale und Vision Kino, die sich um die Filmbildung kümmern, sozusagen ein Zentrum für Bewegtbild Präsentation und Reflexion zu schaffen.