“A Night of Positivity”, so bezeichnete Moderator Jimmy Kimmel in seinem Eröffnungsmonolog die 90. Oscar-Verleihung. Das ist die optimistische Botschaft zur offiziellen Abschlusszeremonie eines Kinojahres, das Hollywood in seinen Grundfesten erschüttert hat. Harvey Weinstein, “MeToo”, “Time's Up”, aber auch der bahnbrechende Erfolg von “Black Panther” (der am häufigsten genannte, nicht-nominierte Film), als längst überfällige Anerkennung für den Beitrag von afroamerikanischen Regisseuren, Schauspielerinnen und Drehbuchautoren in der Filmindustrie, waren die großen Themen des Abends, durch den Moderator Kimmel mit vereinzelten Seitenhieben auf die anwesenden Männer - und natürlich die legendäre Oscar-Panne im vergangenen Jahr - führte. Überwölbt wurde er dabei von einem bizarren Kristall-Dom, der an eine Requisite aus dem Broadway-Musical “Frozen” erinnerte.

Auf größenwahnsinnigen Glamour versteht sich Hollywood trotz allem noch, doch die 90. Oscars erzählen tatsächlich ein paar Geschichten, die optimistisch stimmen können. Gewinner des Abends ist der mexikanische Regisseur Guillermo del Toro mit vier Auszeichnungen für sein Monstermärchen “Shape of Water” (bestes Produktionsdesign, beste Musik, beste Regie und bester Film) – vielleicht genau die richtige Reaktion auf einen Präsidenten, der droht, eine Mauer zwischen den USA und Mexiko hochzuziehen und illegale “Dreamer” zu deportieren. (Kimmel erwähnt seinen Liebingsfeind Trump in dieser Nacht mit keinem Wort).

Video 00:27 Min. 'Das Flüstern des Wassers' gewinnt Oscar als bester Film

Mexiko war überhaupt der andere große Sieger dieser Oscars: Die Pixar-Produktion “Coco” über einen einen mexikanischen Jungen, der in das Reich der Toten hinabsteigt, wurde zweimal ausgezeichnet (bester Animationsfilm, bester Song), Alejandro Iñárritu erhielt einen Ehrenpreis für seine VR-Installation „Carne y Arena“. Im Duell zwischen den drei Favoriten “Shape of Water”, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” und “Dunkirk” musste sich Martin McDonaghs Rachedrama mit zwei Darstellerpreisen begnügen (für Frances McDormand und Sam Rockwell), während Christopher Nolans Kriegsfilm zu Recht in drei technischen Kategorien (Schnitt, Tonschnitt, Tonmischung) ausgezeichnet wurde.

Fast noch spannender war jedoch, wie sich – vor dem Hintergrund der anhaltenden Diversitätsdebatte - die Außenseiter “Lady Bird” von Greta Gerwig und “Get Out” von Jordan Peele schlagen würden. An Greta Gerwig mit gleich zwei Nominierungen (Regie, Originaldrehbuch) hätte die Academy ein schönes Exempel statuieren können, sie verlor jedoch gegen den übermächtigen del Toro – und Jordan Peele, der damit die Erfolgsgeschichte von afroamerikanischen Independentfilmen nach “Moonlight” fortsetzt. Leer ging leider auch die Kamerafrau Rachel Morrison (“Mudbound”) aus, wobei der erste Oscar für Roger Deakins im 14.(!) Anlauf für “Blade Runner 2049” längst überfällig war. Die andere tolle Außenseitergeschichte waren die vier Nominierungen für den schwulen Liebesfilm "Call Me By Your Name", mit dem niedrigsten Budget unter den neun Nominierten für den besten Film. Einen Oscar gewann Luca Guadagninos Film immerhin, James Ivory erhielt die Auszeichnung für das beste adaptierte Drehbuch.

Aber wie so oft bei vergangenen Verleihungen werden besonders die Reden in Erinnerung bleiben – zuletzt hielt Oprah Winfreys eine “präsidiale” Ansprache bei den Golden Globes. In diesem Jahr ist es Frances McDormand, die mit ihrer Dankesrede ein Zeichen der Solidarität setzt. Sie bat alle weiblichen Nominierten im Dolby Theater aufzustehen und für eine gemeinsame bessere Zukunft einzutreten – und erwähnte nebenbei den “Inclusion Rider”, eine Vertragsklausel, die kulturelle Diversität bei einer Filmproduktion festschreibt. Ebenso bewegend war der “MeToo”-Beitrag von Ashley Judd, Annabella Sciorra und Salma Hayek, die zu den ersten Schauspielerinnen gehörten, die Harvey Weinstein öffentlich beschuldigten.

Video 00:19 Min. Frances McDormand gewinnt Oscar als beste Schauspielerin

Die Produzenten der Oscar-Verleihung hatten bereits vorab angekündigt, dass die Jubiläumsveranstaltung nicht zu politisch werden würde, Kimmel und die Präsentatoren hielten sich an diese Vorgabe. Niemand sollte von den Oscars, das zeigt auch die vergangene Nacht, eine Revolution erwarten. Wichtiger als große Statements sind nachhaltige, strukturelle Veränderungen, in allen gesellschaftlichen Bereichen. Die 90.Oscars ließen zumindest erahnen, dass es auch in Hollywood kein Zurück mehr gibt. Noch immer werden nur 11 Prozent aller Filme von Regisseurinnen gedreht. Dass Greta Gerwig am Ende gegen Guillermo del Toro verlor, ist keine Tragödie und auch kein Zeichen dafür, dass alles beim Alten bleibt. Vielleicht ist es – acht Jahre nach Kathryn Bigelow – nur das Signal zum Aufbruch.