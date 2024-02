AfD-Politiker auf der Berlinale Nicht willkommen wegen unvereinbarer Grundwerte

Die Demokratie musste in den vergangenen Jahren schon einiges aushalten. Dass die AfD seit 2021 im Bundestag vertreten ist – und ihr damit die Instrumente eben jener demokratischen Grundordnung zur Verfügung stehen, die die rechte Partei zu unterwandern versucht – ist zweifellos eine Zumutung. Auf den Straßen versammelten sich an den vergangenen Wochenenden hundertausende Menschen, um gegen die Normalisierung der AfD-Politik, die längst weit in das Spektrum auch der CDU reicht, zu protestieren.

Dass AfD-Mitglieder, die in den Kulturausschüssen ihrer Partei sitzen, zur Berlinale-Eröffnung eingeladen werden, ist zunächst mal nicht mehr als Ausdruck der kulturpolitischen Etikette. Die von Bund und der Stadt Berlin subventionierte Berlinale stellt sowohl dem Bundeskulturausschuss als auch dem Kulturgremium des Senats ein Kartenkontingent zur Verfügung und erhält im Gegenzug eine Namensliste für die Einladungen.

Vier AfD-Mitglieder stehen auf der Einladungsliste

In den Ausschüssen sitzen die vom Volk gewählten Vertreter, auch wenn einzelne Mitglieder sich vielleicht nicht für Kultur interessieren – oder die Grundwerte der Berlinale nicht teilen. „Wir setzen uns gegen jede Form von Ausgrenzung und Diskriminierung ein und treten konsequent für die Werte einer weltoffenen und liberalen Demokratie ein“, heißt es dazu im Statement der Festival-Leitung.

Wir erteilen rechtsextremem oder rechtspopulistischem Gedankengut eine klare Absage und beobachten mit Sorge, dass Antisemitismus, antimuslimische Ressentiments, Hetze und andere antidemokratische Haltungen in Deutschland auf dem Vormarsch sind. Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian, Berlinale-Leitung

Die AfD-Landesvorsitzende Kristin Brinker und ihr Stellvertreter Ronald Gläser, gegen die sich der offene Brief vom 2. Februar richtet, in dem knapp 200 Mitglieder der deutschen Filmbranche die Einladung kritisieren, sind auch nicht die einzigen AfD-Politiker, die zur Berlinale-Gala erwartet werden. Übrigens auch nicht zum ersten Mal; dass diese Einladungen jetzt öffentlich gemacht wurden, eröffnet also auch eine lange überfällige Diskussion. Über den Schreibtisch von Kulturstaatsministerin Claudia Roth gingen auch Karten an die AfD-Vertreter Marc Jongen und Martin Renner.

Wenn Roth dazu sagt, die Einladung „entspricht der demokratischen Praxis und dem Respekt der Bundesregierung vor dem Parlament und seinen gewählten Abgeordneten“, weist sie auf die Zumutungen einer Demokratie hin. Die Berlinale wird so zum Spielball der Politik; über ein Hausrecht, unliebsame Gäste nicht hereinzulassen, verfügt sie nicht.

Dieses Problem betrifft nicht allein die Berlinale. Am Montag bekräftigte das Büro der Kulturstaatsministerin erneut seinen Standpunkt: „Antidemokratische, rechtsstaatsfeindliche und rassistische politische Kräfte haben aus Sicht von Claudia Roth nichts im Deutschen Bundestag verloren.“ Bleibt nur die Frage, ob dies auch für die Berlinale gilt, die ja kein politisches Gremium ist, sondern eine Kulturveranstaltung – wenn auch eine stark öffentlich subventionierte.

Niemand möchte auf der Gala neben dem Vertreter einer Partei sitzen, die das Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistischen Verdachtsfall betrachtet. Zumindest in der Kultur besteht diese „Brandmauer“ noch. Sollten AfD-Abgeordnete den Einladungen zur Berlinale-Eröffnung folgen, heißt es aus dem Büro Roth noch, müssten sie es eben aushalten, „dass sie bei der Berlinale genau damit in aller Deutlichkeit konfrontiert werden. Ansonsten sollen sie wegbleiben“.

Fest steht, dass die AfD-Präsenz eine Provokation ist, wie sie die Partei medial so perfekt beherrscht. Natürlich hat Brinker gleich am Montag erklärt, dass sie jetzt erst recht die Einladung wahrnehmen würde. Man muss sie notfalls wohl aushalten, aber man darf sie nicht ignorieren. Denn es gibt, das zeigen die vergangenen Wochen, Protestformen, um deutlich Position zu beziehen – und im Rahmen der Veranstaltung auch die Anwesenheit von antiliberalen Kräften zu thematisieren.

Man darf der AfD die Diskurshoheit nicht überlassen; dass ein bloßes Ignorieren nicht hilft, ist inzwischen erwiesen. Auch die Branche muss ihr Missfallen weiterhin offen bekunden, das gilt auch für die internationalen Gäste. Auf dem Venedig Filmfestival etwa lassen sich die Vertreter der Fratelli d’Italia kaum blicken. Sie wissen, dass sie dort schlichtweg nicht erwünscht sind.

Die Gefahr besteht jedoch, dass der Protest vor allem der AfD in die Hände spielt.