Animateure des Abrakadabra Die Zaubershow von Siegfried & Joy im Tipi am Kanzleramt

Ist das wirklich die andere Hälfte der zerrissenen Kreuz 4, die hinten in der Hosentasche steckt? Eher unwahrscheinlich nach einem ausgiebigen Mitmachtrick, in dem die Zauberer Siegfried & Joy das Publikum zum Knicken, Teilen, Mischen und Herumwerfen der Spielkarten auffordern, die im Tipi im Kanzleramt auf jedem Tisch bereit liegen. Am Ende des Trubels hält man mit einer Hand die einzig verbliebene, halbe Karte hoch, die andere langt in die Hose, wo die andere Hälfte vor einer Viertelstunde auf Befehl der Illusionisten verschwand. Und tatsächlich, beide Kartenteile zeigen Kreuz 4. Irre! Wie haben die das nur gemacht?

Hingehen Bis zum 24. März ist Lass Vegas im Tipi am Kanzleramt ausverkauft. Für die Auftritte vom 22. bis 24. Juni gibt es noch Karten. Außerdem sind Siegfried & Joy vom 21. bis 23. April mit ihrer Kindershow im Heimathafen Neukölln zu sehen.

Das ist oft die Frage in der Show „Lass Vegas“, mit der das Berliner Zaubererduo gerade im Tipi zu sehen ist. Zum Auftakt am Dienstagabend mal wieder vor ausverkauftem Haus. Wie eigentlich immer bei Siegfried & Joy, die seit ihrem Auftauchen auf den Kleinkunstbühnen der Stadt im Jahr 2016 eine so steile Karriere hingelegt haben, dass man selbst in der grundsoliden Wochenzeitung „Die Zeit“ nicht mehr an einem Interview mit ihnen vorbeikommt.

Selbst Leute, die zuvor nie im Leben auf den Einfall gekommen wären, eine Zaubershow zu besuchen, loben Siegfried & Joy. Ebenso wie Heidi Klum, die als Jurorin der US-Fernsehshow „America’s got Talent“ im vergangenen Jahr begeistert deren Tricks und Gags kommentierte. Und Magier David Copperfield, der die beiden nach seiner Show in Las Vegas empfangen und belobigt hat. Höchste Zeit also, selbst zu schauen, was es mit der Kunst der in Neuköllner Hipster-Kneipen groß gewordenen Showstars auf sich hat.

Raubtier nur aus Plüsch. Siegfried & Joy mit Showrequisit. © Barbara Braun/Tipi am Kanzleramt

„Wir sind vor sieben Monaten nach Las Vegas gefahren und wollten nicht wiederkommen, wenn wir dort berühmt werden“, erzählt Siegfried, der Kurzhaarige, zu Beginn, um dann auszurufen: „Und Berlin: Hier sind wir!“. Frenetischer Jubel im Mehr-Generationen-Publikum, das von der Großmutter bis zum Enkel alle Typen umfasst. Las Vegas fahren lassen, dem Fame eine Absage erteilen, das kommt an. Ebenso wie Glitzerjacken ins johlende Volk zu werfen, was Joy, der Langhaarige, zusammen mit seinem Kompagnon eingangs betreibt.

Natürlich hängt auch da eine immersive Aktion dran: Wer ein Paillettensakko gefangen hat, muss im Finale der Show als „Las-Vegas-Showtanztruppe“ auf der Bühne herumhampeln. Nur eine der Gaga-Einlagen, für die Siegfried & Joy die Gutwilligkeit ihrer Fans nutzen, die sich als Bühnenkandidaten shanghaien lassen.

Freude am Blödsinn

Freude am Blödsinn leitet die Zauberer genauso wie Kunstfertigkeit beim Verschwinden- und Schwebenlassen von Dingen. Im fliegenden Wechsel der Glitzersakkos verschwindet mal Siegfried unter einem schwarzen Tuch, um plötzlich weit von der Bühne entfernt wiederaufzutauchen. Mal springt Joy in schwarzer Glitzerhose in einen Stofftunnel und Sekunden später im goldenen Kleid wieder heraus. Kaum, dass man denkt: Das ist jetzt Verulkerei und gar kein Zaubertrick!, ist es dann doch einer. Die Gradwanderung zwischen Zauberei und Comedy beherrscht das Duo ebenso gut wie den Publikumskontakt.

Siegfried und Joy sind wahre Animateure des Abrakadabra. So wichtig wie die Lust an zirzensischen Attraktionen ist ihnen der Feelgood-Charakter der Show. „Wie schön, dass ihr gekommen seid, so ein schöner Abend“, tönt es ein ums andere Mal von der Bühne. Es prasselt „Glückskarten“ und „Glücksrituale“. Gut, dass bei Siegfrieds goldigem Charme wenigstens Joy mal pampig wird.

Als „Mental Joy“ bestreitet er nach der Pause eine vergnügliche Persiflage auf Mentalisten, die wie weiland Uri Geller Löffel verbiegen oder Gedanken lesen. Nicht übel, wie Siegfried & Joy mit so einem Klamauk die hehre Aura der Magierzunft konterkarieren. Was ist ihr Geheimnis ist? Staunen machen, witzig und nett sein, das ist der ganze Trick.

