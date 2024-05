Brutale Szenen Video zeigt, wie Rapper Sean „Diddy“ Combs seine Ex-Freundin schlägt

Ein Video aus einer Überwachungskamera, das der US-Nachrichtensender CNN am Freitag veröffentlicht hat, zeigt, wie der Entertainer und Rapper Jean Combs, bekannt als P. Diddy oder auch Diddy, seine ehemalige Partnerin Cassie Ventura in einem Hotelflur schlägt und tritt.

Die Szene ereignete sich im März 2016. Man sieht eine Frau, die zum Fahrstuhl geht, ein Mann, nur mit Handtuch bekleidet, stürmt den Flur entlang auf sie zu, schlägt sie, wirft sie zu Boden und tritt ihr in den Rücken. Man sieht, wie er ihre Taschen greift und sie am Kapuzenpulli den Flur zurückschleift.

Die R’n’B-Sängerin hatte im November 2023 eine Zivilklage gegen den einflussreichen Rapper eingereicht. Sie warf dem Musiker vor, sie mehr als ein Jahrzehnt lang „gewalttätigem Verhalten und gestörten Forderungen“ ausgesetzt zu haben. Unter anderem beschreibt sie dort auch genau die Szene im Hotel, die jetzt im Video zu sehen ist. Combs, einer der erfolgreichsten Musiker der USA, hat die Vorwürfe bestritten.

Brutal getreten und über den Flur geschleift

Die „Süddeutsche Zeitung“, der die Klageschrift Venturas vorliegt, zitiert daraus: „Frau Ventura hat versucht, das Hotelzimmer zu verlassen“. „Als sie rausging, ist Mister Combs aufgewacht, hat nach ihr gerufen und ist ihr auf den Hotelflur gefolgt.“ Dann folgten die Schläge und Tritte, auch mit einer Vase soll Combs nach Ventura geworfen haben. Auch das ist in dem Video zu sehen. In Bezug auf die Anklage haben sich Combs und Ventura damals außergerichtlich geeinigt.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte Combs im Dezember 2023 eine schwarze Kachel mit weißer Schrift. Dort heißt es: „Genug ist genug“. Und weiter: „Gegen mich werden ein paar widerliche Vorwürfe erhoben von Leuten, die sich einen schnellen Zahltag erhoffen. Lasst mich eines klarstellen: Ich habe keines dieser schlimmen Dinge getan, die mir zur Last gelegt werden. Ich werde für meinen Namen, meine Familie und für die Wahrheit kämpfen.“

Zahlreiche schwere Vorwürfe gegen den Rapper

Der CNN-Journalist John Miller wies im Zuge der Veröffentlichung des Überwachungsvideos darauf hin, dass eine staatliche Anklage gegen Combs in dieser Sache nicht mehr möglich ist. Der Fall im Hotel liegt acht Jahre zurück, die Verjährungsfristen für einfache Körperverletzung bis häuslicher Gewalt liegen in Amerika bei ein bis fünf Jahren. Das Video könnte allerdings dennoch eine Rolle in einer möglichen Bundesklage gegen den Musiker spielen. Es bestätige die Glaubhaftigkeit Cassie Venturas, wenn diese dort als Zeugin auftrete, so Miller.

Gegen Combs wurden in letzter Zeit diverse Zivilklagen angestrengt. Die Vorwürfe kommen von unterschiedlichen Personen, unter anderem von Frauen, die er sexuell belästigt haben soll und von dem Produzenten und Ex-Mitarbeiter Rodney „Lil Rod“ Jones. Die Anklagen sind vielfältig: Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Waffenbesitz, Drogenschmuggel, Prostitution und sogar Menschenhandel werden dem Star vorgeworfen. Im Rahmen dieser Klagen untersuchten US-Ermittler der Behörde Homeland Security Investigations im April die Häuser von Combs in Miami, New York und Los Angeles.

Warum das Video erst jetzt aufgetaucht ist, ist eine weitere Frage, die sich stellt. CNN berichtet, Diddy habe dem Hotel möglicherweise 50.000 Dollar dafür bezahlt, das Video verschwinden zu lassen. Eine offizielle Stellungnahme des Hotels steht noch aus. Ähnliche Gewaltausbrüche Diddys soll es auch in anderen Hotels in Manhattan und Miami Beach gegeben haben, wie die Miami Herald-Journalistin Julie K. Brown in einem CNN-Bericht sagt.