Auch in diesem Jahr fragen wir unsere Leserinnen und Leser wieder, welches für sie die besten Comics der vergangenen zwölf Monate waren - hier eine erste Auswahl der Ergebnisse. Parallel dazu ist wie bereits in den vergangenen Jahren wieder eine Fachjury gefragt. Die besteht in diesem Jahr aus acht Autorinnen und Autoren der Tagesspiegel-Comicseiten: Barbara Buchholz, Ute Friederich, Moritz Honert, Oliver Ristau, Sabine Scholz, Marie Schröer, Ralph Trommer und Lars von Törne.

Die Mitglieder der Jury küren derzeit ihre fünf persönlichen Top-Comics des Jahres, die in den vergangenen zwölf Monaten auf Deutsch erschienen sind. Diese Favoritenlisten veröffentlichen wir nach und nach auf den Tagesspiegel-Comicseiten. Jeder individuelle Favorit wird von den Jurymitgliedern mit Punkten von 5 (Favorit) bis 1 (fünftbester Comic) beurteilt. Daraus ergibt sich dann die Shortlist, auf der alle Titel mit mindestens fünf Punkten oder mindestens zwei Nennungen landen. Diese Shortlist wird abschließend von allen acht Jurymitgliedern erneut mit Punkten bewertet - daraus ergibt sich die Rangfolge der besten Comics des Jahres, die am 20. Dezember bekannt gegeben wird.

Lars von Törne. Foto: Kai-Uwe Heinrich

Hier dokumentieren wir die Favoriten von Tagesspiegel-Redakteur Lars von Törne.

Platz 5: Flix: Spirou in Berlin

Fast zehn Jahre lang hat Flix für den Tagesspiegel Comics gezeichnet, seine dabei entstandenen Reihen sind aus meiner Sicht Meilensteine des jüngeren deutschen Comics. Erst die Berliner-Mauer-Serie „Da war mal was …“, eine einzigartige Verbindung historischer Fakten mit ausgelassener Fabulierlust. Dann die Liebesgeschichten-Sammlung „Schöne Töchter“, welche mit ihrem experimentierfreudigen Layout die Klassiker des US-Zeitungscomics zitierte und doch modern und eigenständig daherkam. In „Spirou in Berlin“ gibt es Anknüpfungspunkte in beide Richtungen. Die Geschichte dreht sich um eine Entführung, die Spirou und Fantasio aus Belgien ins Ost-Berlin der Vorwendezeit verschlägt. Ausgangspunkt eines komplexen Abenteuers, bei dem neben den beiden belgischen Comic-Ikonen auch die Stadt Berlin eine wichtige Rolle spielt. Das hat Flix erzählerisch wie zeichnerisch enorm schwungvoll umgesetzt, ohne den Ernst der Lage zu verkennen, die hier als Hintergrund gewählt wurde. Wie Flix es schafft, Sequenzen zur wirtschaftlich-politischen Krise der DDR und brutale Szenen aus einem Stasi-Gefängnis mit Slapstick, Humor und spektakulären Action-Sequenzen zu einem großen Ganzen zu verknüpfen, das ist höchste Comic-Kunst. Zudem ist Flix’ Stil erzählerisch wie zeichnerisch hier noch dichter als sonst, sodass man viele Details erst beim zweiten oder dritten Lesen entdeckt. Am Anfang des Albums ist ein historisches Schild zu sehen: „Vous quittez le secteur français“. Das ist durchaus programmatisch zu verstehen, denn mit „Spirou in Berlin“ zeigt Flix beispielhaft, dass die Erneuerung frankobelgischer Comicmarken grenzüberschreitend funktionieren kann.

Platz 4: Naoki Urasawa und Takashi Nagasaki: Billy Bat (Band 20, stellvertretend für ganze Reihe)

Was wäre, wenn die Zeichnungen eines Künstlers direkt die Realität bestimmten? Das ist eine der Fragen, die sich durch „Billy Bat“ ziehen, einen große Teile der Menschheitsgeschichte umfassenden Meta-Thriller von Naoki Urasawa und Takashi Nagasaki, der kürzlich mit dem zwanzigsten Band abgeschlossen worden ist. Titelheld der vor allem in Japan und den USA spielenden Erzählung ist eine in mehreren Inkarnationen auftretende Comicfledermaus, der im Laufe der 4100 Seiten starken Handlung zunehmend widersprüchliche Bedeutungen zukommen. Erscheint Billy Bat anfangs vor allem als kulturelle Ikone und Symbol für einen folgenreichen Ideendiebstahl, entwickelt die stark auf Micky Maus wie auf Batman Bezug nehmende Figur sich nach und nach zur Metapher für viel größere Themen: kulturelle Hegemonie, politische Machtkämpfe, Rassismus, Ressourcenknappheit. Zudem kann man in den unterschiedlichen Verkörperungen Billy Bats, die darum konkurrieren, wer die Welt richtig sieht, eine Analogie zu den großen Weltreligionen sehen. Die Meisterschaft von Hauptautor Urasawa besteht darin, diese schweren Themen auf ungewöhnlich packende Weise zu servieren. Dazu kommen handwerklich perfekt ausgeführte Bilder, die auch den künstlerischen Schöpfungsakt immer wieder zum Thema machen. So ringen die Zeichner von Billy Bat – und das sind im Laufe der Jahrhunderte umfassenden Handlung einige – in Schlüsselszenen mit ihrer aus dem Papier heraustretenden Figur darum, wie sich die Dinge entwickeln. Souverän wechseln die Autoren dabei zwischen erzählerischen Ebenen und Stilen und reichern ihren filigran-realistischen Seinen-Manga-Strich mit cartoonhaft überzeichneten Pulp-Comic-Elementen der 1940er an. Eine faszinierende Lektüre bis zur letzten Seite.

Platz 3: Maximilian Hillerzeder: Maertens

Maximilian Hillerzeder hat nicht nur einen wunderbar lakonischen Humor, der mich schon bei seiner surrealistischen Abenteuergeschichte „Als ich mal auf hoher See verschollen war“ begeistert hat. Vor allem beherrscht er die vielfältigen Stilmittel des Comics so virtuos wie nur wenige andere zeitgenössische Autoren – und weiß sie raffiniert in den Dienst seiner Erzählung zu stellen. Wie er in dieser Krimi-Persiflage um einen Detektiv wider Willen für die Monotonie des Alltags ebenso wie für manch überraschende Wendung die passenden Bilder findet, ist grandios. Ähnlich grenzenlos wie Hillerzeders formales Repertoire ist seine Fantasie bei der Darstellung der Charaktere: Hier treffen karikiert überzeichnete Figuren in Menschengestalt auf menschelnde Kürbisse, vogel- und kuhartige Wesen sowie Polizisten, die wie sprechende Papiertacker aussehen. Da Hillerzeder aber all diesen eigenartigen Kreaturen sehr lebensnahe Dialoge in den Mund gelegt hat, driftet die Geschichte trotz ihrer Absurdität nie in den völligen Wahnsinn ab. Ungeachtet all der formalen Spielereien und Genre-Zitate hat „Maertens“ einen sehr menschlichen Kern.