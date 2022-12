Das Comic-Jahr im Rückblick Das waren die meistgelesenen Comic-Artikel 2022

Zwei Bestenlisten haben es in diesem Jahr auch auf die Liste der zehn meistgelesenen Artikel auf den Tagesspiegel Comicseiten geschafft. Auf Platz 10 findet sich die Zusammenfassung der Kür der besten Comics des Jahres durch zehn Autorinnen und Autoren der Tagesspiegel-Comicseiten: Die Tagesspiegel-Jury hat gewählt: Die besten Comics des Jahres 2022.

Auf Platz 9: Ein Stück von Christian Endres über den ersten Comic-Band zu einem Fantasy-Rollenspiel-Projekt, das online über Video-Streaming eine große Fangemeinde begeistert: Fantasy-Hit „H.O.R.D.E.“ als Comic: Mit dem Nachttopf gegen Goblins und Untote

Auf Platz 8 findet sich ein Stück zum Jubiläum einer frankobelgischen Comic-Ikone, verbunden mit der zu der Zeit noch neuen Ankündigung, dass der Berliner Comiczeichner Flix in diesem Jahr eines neues Abenteuer mit der Figur erzählen wird: Huba Huba Birthday! Das Marsupilami wird 70 – und kommt nach Berlin.

Auf Platz 7: Die Rezension von Rilana Kubassa zum Comic-Debüt „treiben“ der Berliner Zeichnerin Bernadette Schweihoff, in dem eine Fahrt mit der transsibirischen Eisenbahn für die Künstlerin zur Reise in die eigene Beziehungsgeschichte wird: Eine Zeichnerin auf Russland-Reise: Kein Ort der unbegrenzten Freiheit.

Auf Platz 6 der meistgelesenen Artikel unserer Comicseiten eine weitere Bestenliste: Die besten Comics des Jahres 2022: Das sind die Favoriten der Tagesspiegel-Leser.

Auf dem fünften Platz landete die Rezension der Biografie jenes Mannes, dem Deutschland einen umstrittenen Comic-Klassiker zu verdanken hat. BND-Historiker Bodo V. Hechelhammer erkundet in seinem Buch „Fürst der Füchse“ die schillernde Biografie des Comic-Verlegers Rolf Kauka, hier der Text darüber von Kersten Schüßler: Deutsche Comicgeschichte: Fix und Foxi und der böse Rolf.

Auf Platz 4 kam der Beitrag über einen weiteren Prominenten, nämlich Hollywoodstar Keanu Reeves. Der hat einen sehr erfolgreichen, wenngleich inhaltlich eher schlichten Comic-Bestseller geschrieben, der 2022 auf Deutsch veröffentlicht wurde: Bestseller-Comic „BRZRKR“: Wie Keanu Reeves sich selbst unsterblich machte.

Auf Platz 3 kam der Artikel über einen Vorgang, der in der Comicszene international viel diskutiert wurde: Europas größtes Comicfestival in Angoulême hat kürzlich die Ausstellung von Szene-Star Bastien Vivès abgesagt. Kritikerinnen und Kritiker werfen ihm Verharmlosung von Pädophilie und Vergewaltigung vor. Hier gibt es den Bericht von Lara Keilbart dazu: Eklat um Zeichner Bastien Vivès in Angoulême: Comicfestival stoppt Ausstellung nach Vorwürfen.

Der zweitmeistgelesene Artikel war ein Beitrag von Stefan Pannor, in dem er drei aktuelle Comics zum Thema Depression vorstellt: Debbie Tungs „Everything is OK“, Dominik Wendlands „Antidepri Tagebuch“ und „Dinosaurier-Therapie“ von James Stewart und K. Roméy: Neue Comics zum Thema Depression: „Da ist was faul in meinem Kopf“.

Der meistgelesene Artikel auf den Tagesspiegel-Comicseiten ist ein Beitrag über Claire Bretéchers feministische Comics aus den 70er Jahren von Rilana Kubassa. Sie kommt bei der Lektüre der Neuauflage von Bretéchers Werk zu dem Schluss, dass deren Blick auf Lust und Frust im bürgerlich-linken Alltag auch heutzutage noch aktuell ist, hier gibt es ihren Beitrag: Comic-Klassiker „Die Frustrierten“: Der Kampf geht weiter.

Wir danken unseren Leserinnen und Lesern für das große Interesse an der Comicberichterstattung im Tagesspiegel und wünschen alles Gute für 2023!

