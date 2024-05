Gratis-Comics für Kinder Weltraumhelden, Wikinger, Westafrika

Er ist groß, stark, immer hungrig – und nicht besonders helle. Als der Wikinger Gorm Grimm durch einen Schamanenzauber eines Tages plötzlich in der Welt des Teenagers Julius auftaucht, ist das der Auftakt für eine Reihe verrückter Abenteuer. Drei Bücher mit den Erlebnissen der ungleichen Freunde haben der Autor Patrick Wirbeleit („Kiste“) und der Zeichner Kim Schmidt („Die drei ??? Kids“) bislang veröffentlicht. Wer den Comic noch nicht kennt, kann am Sonnabend, dem 11. Mai, in die Welt von Gorm Grimm eintauchen: Eine Sammlung von Episoden aus der Reihe ist eines von 21 Comic-Heften, die beim „Gratis Kids Comic Tag“ verteilt werden.

Zehn deutsche Verlage haben sich dafür zusammengetan, sie verteilen Kostproben ihrer Publikationen in mehr als 900 Buch- und Comicläden sowie Bibliotheken in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Berlin sind mehr als 25 Geschäfte und Büchereien beteiligt, die jeweils eine begrenzte Zahl an Titeln kostenfrei anbieten. Vorbild der Aktion ist der einst aus den USA nach Deutschland gebrachte Gratis-Comic-Tag, der hierzulande seit 2010 stattfindet.

Das Titelbild von „Gorm Grimm“. © Kibitz

Ein weiterer Comic eines deutschen Teams, den man an diesem Tag entdecken kann: Das Science-Fiction-Abenteuer „Der kleine Perry“. Darin erzählen der Berliner Zeichner Michael Vogt und der Bremer Autor die Geschichte des populären Weltraumhelden Perry Rhodan aus einer neuen Perspektive: Die Hauptfigur ist bei ihnen ein Kind. Dessen Mutter hat ein Raumschiff konstruiert, auf dem Perry zusammen mit seinem Mausbiber Gucky eine Weltraumreise erlebt, die neben jungen Leserinnen und Lesern auch ältere Fans der Reihe ansprechen dürfte. Erwachsene können sich beim „Gratis Kids Comic Tag“ übrigens auch bedienen, wenngleich die Veröffentlichungen in erster Linie für Kinder gedacht sind.

Wo und wann gibt’s die Comics? Samstag, 11. Mai, weitere Informationen zu allen Heften sowie den teilnehmenden Geschäften und Bibliotheken online: gratiscomictag.de.

Neben den beiden deutschen Titeln warten zahlreiche internationale Comics auf den Lese-Nachwuchs. Besonders populär ist derzeit die Reihe „Idefix und die Unbeugsamen“, in der der Hund des Gallier-Helden Asterix seine eigenen Abenteuer erlebt. Aus Schweden kommt der Comic „Detektivbüro LasseMaja“, in dem zwei junge Ermittler knifflige Fälle lösen.

Das Titelbild von „Akissi“. © Reprodukt

Unterhaltsame Einblicke in den Alltag in Westafrika gibt der Comic „Akissi“. Darin erzählt die aus der Elfenbeinküste stammende Autorin Marguerite Abouet zusammen mit dem französischen Zeichner Mathieu Sapin Geschichten von einem unternehmungslustigen Mädchen, das in der ivorischen Stadt Abidjan lebt.

Des Weiteren sind es unter anderem eine Anthologie chinesischer Volksmärchen und Schauergeschichten zu entdecken („Dao – Der Weg“), mehrere Fantasy-Abenteuer von frankobelgischen Zeichnerinnen und Zeichner, den übernatürlichen Krimi-Comic „Sam und die Geister“ sowie die Mystery-Story „Elle(s)“, die von einem Mädchen handelt, das fünf Persönlichkeiten hat.

Außerdem gibt es auch einige Hefte mit zeitlosen Klassikern von Donald Duck über Batman und Spider-Man bis zu einem Manga-Heft zur Animationsserie „Pokémon“.