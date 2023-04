Manga- und Comic-Stars aus aller Welt Diese Zeichner kommen zur Leipziger Buchmesse

Sie kommen aus Japan und den USA, aus Belgien, Frankreich, Schweden und in besonders großer Zahl aus Deutschland und dem diesjährigen Gastland Österreich: Zahlreiche Comic-Gäste präsentieren in dieser Woche auf der Leipziger Buchmesse neue Arbeiten und beweisen live ihr zeichnerisches Können.

Ein besonders umfangreiches Comic-Programm gibt es vom 27. bis 30. April auf der Manga-Comic-Con, die parallel zur Buchmesse in den Messehallen stattfindet.

Ehrengäste sind dort die japanische Mangaka Keri Kusabi („Unser unstillbares Verlangen“), der britische Autor Ben Aaronovitch („Die Flüsse von London“), der Spanier Miguel Díaz Vizoso („Die Schlümpfe und die verlorenen Kinder“), Roger Langridge („Thor – der mächtige Rächer“), der langjährige Disney-Zeichner Arild Midthun („Eva: Klima in der Krise“), „Spider-Man“-Zeichner Todd Nauck, Horror-Comiczeichner Jurek Malottke ( „Phantasmen“), Science-Fiction-Zeichner Michael Vogt („Der kleine Perry“) und Fantasy-Zeichnerin Frauke Berger („Das Schiff der verlorenen Kinder“).

Österreich ist Ehrengastland

Weitere Comic-Gäste sind in den Buchmesse-Hallen bei Veranstaltungen und an den Ständen von Verlagen zu finden, die auch ein Publikum jenseits der Comic-Szene ansprechen wollen. So sind aus dem Gastland Österreich der vom Feuilleton für seine Literaturadaptionen gefeierte Comic-Minimalist Nicolas Mahler sowie Franz Suess („Diebe und Laien“), André Breinbauer („Medusa & Perseus“) und Vinz Schwarzbauer („Mäander“) vor Ort.

Außerdem werden erwartet die schwedische Bestseller-Zeichnerin Liv Strömquist („Astrologie“), die Französin Gaëlle Geniller („Die Blüte von Paris“) und der Finne Ville Ranta („Kajaani – Der Verbannte der Kalevala“).

An deutschen Comic-Autorinnen und Autoren kann man unter anderem Gaby von Borstel und Peter Eickmeyer („Im Westen nichts Neues“, „Heinreich Heine – Eine Lebensfahrt“), Matthias Lehmann („Zur Sonne“), Jan Bauer „Unter rotem Staub“) und Max Baitinger („Sibylla“) auf der Messe begegnen.

Beim Hamburger Verlag altraverse sind sechs Künstlerinnen zu Gast, die im deutschsprachigen Raum Manga und Webtoons produzieren und auf der Messe ihre Werke signieren: Gin Zarbo („Das Geheimnis von Scarecrow“), Ban Zarbo („Cold - Die Kreatur“), Sozan Coskun („Green Garden“), Jenny Liz & Sabrina Steinert („Die Tänzerin des Königs“) sowie SchornEE („Let’s Cat Off“).