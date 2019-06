Die „New York Times“ hat verkündet, dass sie ab 1. Juli keine politische Karikaturen mehr in ihrer internationalen Ausgabe veröffentlichen wird. Das betrifft die Werke von Patrick Chappatte und Heng Kim Song, zwei Karikaturisten, mit denen die Zeitung seit einigen Jahren zusammengearbeitet hat.

Bereits vor zwei Monaten hatte die US-Zeitung angekündigt, keine Karikaturen mehr zu veröffentlichen, die an mehrere Medien parallel verkauft werden („syndicated cartoons“). Anlass war damals die Empörung, die eine Karikatur des portugiesischen Zeichners António Moreira Antunes von Benjamin Netanyahu und Donald Trump wegen ihrer als antisemitisch empfundenen Bildsprache ausgelöst hatte.

James Bennet, verantwortlicher Redakteur für die Meinungsseiten der „New York Times“, begründete den jüngsten Schritt am Dienstag damit, dass die internationale Ausgabe der Zeitung der nationalen Ausgabe angeglichen werden soll, die keine Karikaturen veröffentliche.

Hütchenspieler. Diese Karikatur von Patrick Chappatte veröffentlichte die New York Times Anfang Mai. Foto: NYT

Bennet kündigte zugleich an, die „New York Times“ werde auch weiterhin in ihre Kommentarseiten investieren und setze dabei auch auf „visuellen Journalismus“, der nuanciert, komplex und meinungsstark eine Vielfalt von Sichtweisen wiedergebe.

Pulitzer-Preis für eine Comicreportage

Erst im vergangenen Jahr, auch darauf weist James Bennet in dem Artikel der „New York Times“ hin, hatte die Zeitung einen Pulitzer-Preis für politische Karikaturen gewonnen, und zwar für eine Comicreportage von Jake Halpern und Michael Sloan. Diese erzählt unter dem Titel „Welcome to the New World“ die Geschichte einer syrischen Flüchtlingsfamilie.

Öffentlich bekannt wurde die jüngste Entscheidung der „New York Times“ durch eine Twitter-Nachricht von Patrick Chappatte, der das Vorgehen seines bisherigen Arbeitsgebers scharf kritisierte. „Ich befürchte, es geht hier nicht nur um Karikaturen, sondern um Journalismus und Meinungsäußerungen allgemein“, schrieb der Schweizer Zeichner, der auch für diverse europäische Zeitungen arbeitet. Er wirft der die „New York Times“ vor, gegenüber dem „Mob“ der sozialen Medien eingeknickt zu sein.

Von Patrick Chappatte sind derzeit Arbeiten auch in einer Ausstellung im Berliner Museum für Kommunikation zum Thema Comic-Journalismus zu sehen.