Nordrhein-Westfalen hat den Anfang gemacht und ein Datum für die Wiedereöffnung der Kinos genannt, den 30 Mai. Zumindest soweit Sicherheits- und Hygienekonzepte den behördlichen Zuschlag erhalten und die Abstandsregeln befolgt werden. Das föderalistische Wettrennen beim Lockerungsfahrplan hat nun auch die Filmtheater erreicht – angesichts von bundesweit verschobenen Filmstarts ein besonders unsinniges Procedere.

Während der Berliner Senat zur Stunde noch berät und am Abend für die Hauptstadt die nächsten Rückkehrschritte Richtung „neue Normalität“ verkünden will, haben Sachsen und Schleswig-Holstein bereits nachgezogen. Dort wird für die Kinos jetzt der 18. Mai avisiert.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) betonte nach der Kabinettssitzung am Mittwoch zwar, es seien noch viele Einzelfallentscheidungen zu treffen. In den nächsten Tagen sollen aber genauere Absprachen darüber getroffen werden, welche Angebote bei Kulturstätten und bei den Kinos möglich sind. Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) betonte, man setze auf kleinere Formate und auf Freiluftveranstaltungen. Für die Open-Air-Kinos klingt das nach einer guten Nachricht. Wird es in Berlin ähnlich sein?

Schleswig-Holstein erlaubt Veranstaltungen „mit Sitz-Charakter“ für bis zu 50 Personen. Heißt das, in einem Kinosaal dürfen bis zu 50 Zuschauer versammelt sein, solange ein Abstand von 1,50 Meter gewährleistet ist? Oder dürfen sich in einem Multiplex-Theater mit vielen Sälen zeitgleich maximal 50 Besucher aufhalten? Und gelten für Freiluft-Theater andere Regeln als fürs Indoor-Kino?

Jedes Land geht anders vor. Der aktuelle Fünf-Stufen-Plan in Baden-Württemberg listet die Kinos gemeinsam mit Theatern, Konzerthäusern, Diskotheken, Freibädern und Mannschaftssport erst bei der letzten Stufe auf. Deren Zeitpunkt: „derzeit nicht abschätzbar“. Das heißt, vor dem Sommer wird es nichts; die Kinos gelten als Hochrisiko-Orte.

Am Dienstag hatte die Kanzlerin den Ländern solche Einzelentscheidungen ausdrücklich den Ländern überantwortet. Dennoch empfahl sie zum Thema Veranstaltungen, Kulturstätten und Kinos den Blick auf die Kirchen. Die bereits wieder erlaubten Gottesdienste könnten zeigen, wie es geht, sagte Angela Merkel. Wieso Abstandsmenschen in der Kirchenbank weniger infektionsgefährdet sein sollen als in einer baden-württembergischen Kino-Sitzreihe, das verstehe, wer will.

Das eigentliche Ärgernis beim Flickenteppich der Kino-Wiedereröffnungen ist jedoch die Ignoranz der Branchenbesonderheiten: Länder- statt Bundesfilmstarts nutzen keinem, weder deutschen Arthouse-Produktionen wie den vom Lockdown betroffenen Berlinale-Wettbewerbsbeiträgen „Berlin Alexanderplatz“ von Burhan Qurbani oder „Undine“ von Christian Petzold noch den US-Blockbustern, die ja ohnehin nur international synchron an den Start gehen. Verleihern und Kinos ist nur mit einheitlichen Terminen und Regeln geholfen. Bisher jedoch prallen die Appelle zu konzertierten Aktionen am Föderalismus ab wie an einer Schallschutzwand.

Eine Harmonisierung der Kino-Wiedereröffnungen ist dringend nötig

1734 Kinos, die zusammen jede Woche 17 Millionen Euro Ertragsverluste zu verkraften haben: Die teils bereits in wenigen Wochen vom Aus bedrohten Häuser sind mit ihrer Wiedereröffnung nicht automatisch gerettet. Hunderte gecancelte Starttermine können nicht einfach nachgeholt werden, mehr denn je verdrängen die Filme sich im Falle eines "Staus" gegenseitig. Vom fehlenden, sonst meist monatelangen Marketingvorlauf bei so viel kurzfristigem „Go“ der Politik zu schweigen.

Die Besucherzahl bei gleichbleibenden Fixkosten bringt die Geschäftsführer ebenfalls ins Schwitzen: Kinos, Verleiher und Filmschaffende stehen vor der gleichen Herausforderung wie die jetzt wieder eröffnenden Museen. Nur dass es sich nicht um staatlich subventionierte Einrichtungen handelt, die notfalls bei Kommunen, Ländern und dem Bund die Hand aufhalten können.

NRW prescht vor, Berlin liegt im Mittelfeld, und Süddeutschland sorgt für die Nachhut? Die nächste Kultusministerkonferenz steht erst für Juni im Terminkalender. Das ist zu spät: Neben den Schulöffnungen sollten die Kulturpolitiker der Länder auch die Harmonisierung der Kino-Öffnungstermine schleunigst auf ihre Agenda setzen. (mit dpa)