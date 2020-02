"Wir haben eine alte Welt verlassen, in der das geschriebene Wort viel wichtiger war", erklärt Philippe Falardeau, der Regisseur von "My Salinger Year", zum Ende der Pressekonferenz. Auch darum gehe es in seinem Drama, das in den Neunzigern spielt. Er wollte den Übergang zur Welt des Internets zeigen, und wie ein Verlag diesen erlebte. Wichtig sei es ihm aber auch gewesen, die Geschichte der beiden weiblichen Hauptfiguren zu erzählen, von Sigourney Weaver als alter Literaturagentin und der jungen Literaturstudentin Rakoff, gespielt von Margaret Qualley. Wir dürfen gespannt sein, wie das Publikum den Film aufnimmt, der heute Abend die Berlinale eröffnet.