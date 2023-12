Für die Geiseln und Opfer in Israel und Gaza Berliner Philharmoniker laden zum Benefizkonzert

Die Berliner Philharmoniker und Chefdirigent Kirill Petrenko rufen mit einem Benefizkonzert am 20. Dezember um 16 Uhr zur Freilassung aller israelischen Geiseln und zum Schutz der palästinensischen und israelischen Zivilbevölkerung auf, gemeinsam mit ihren Gästen an diesem Abend. Zu ihnen gehören die Pianistin Martha Argerich, der Bariton Thomas Hampson, die Sopranistin Anna Prohaska und der Geiger Christian Tetzlaff, auch israelische und palästinensisch-israelische Künstler:innen.

„Das menschliche Leid im Nahen Osten hält unvermindert an. Nach dem mörderischen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und inmitten einer verheerenden humanitären Krise im Gazastreifen werden immer noch mehr als hundert Geiseln, die aus Israel entführt wurden, gefangen gehalten“, heißt es im Aufruf der Musikerinnen und Musiker.

Ihr Leben und das der Zivilbevölkerung im Gazastreifen und in Israel sei in höchster Gefahr. Mit dem Konzert wolle man ein Zeichen setzen, auf dem Programm stehen Kammermusikwerke und Max Bruchs Orchesterwerk „Kol Nidrei“.

Infos und Tickets (25 Euro plus zusätzliche Spendenmöglichkeit) auf der Philharmoniker-Website oder unter 030/254 89 999. Der Erlös kommt dem israelischen „Abducted and Missing Families Forum“ und zwei Friedensorganisationen in Israel und Palästina zu, „Women Wage Peace“ und „Women of the Sun“. (Tsp)